Лига Европы
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Динамо – главный аутсайдер 1/8 финала Лиги Европы по версии аналитиков
Шансы киевлян оцениваются как наихудшие
Олександр Приходько
"Динамо" – главный аутсайдер раунда Лиги Европы согласно аналитическим данным FiveThirtyEight.
Их модель оценивает шансы киевлян на выход в 1/4 финала турнира в 24 процента. Полуфинал – 8%, финал – 3%.
Шансы "Шахтёра" в дуэли с "Ромой" оцениваются немного оптимистичнее – 39 процента (19 % – полуфинал, 9 % – финал, 4 % – победа в ЛЕ).
Все пары:
- МЮ 73% – "Милан" 27%
- "Вильярреал" 76% – "Динамо" Киев 24%
- "Арсенал" 67% - "Олимпиакос" 33%
- "Аякс" 66% - "Янг Бойз" 34%
- "Тоттенхэм" 68% - "Динамо Загреб" 33%
- "Рома" 61% - "Шахтер" 39%
- "Гранада" 58% - "Мольде" 42%
- "Рейнджерс" 55% - "Славия Прага" 45%
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Источник:fivethirtyeight
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Комментарии (8)
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Acsakal (Kharkov)
27.02.2021 в 11:54
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Vantala (Kharkiv)
27.02.2021 в 12:02
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Po4eson (Одесса)
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emart57 (Киев)
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Spokoyno (Киев)
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vadooo (Слатино)
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СашаXM (Хмельницкий)
27.02.2021 в 11:33
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Acsakal (Kharkov)
27.02.2021 в 11:55
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