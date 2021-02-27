  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Динамо – главный аутсайдер 1/8 финала Лиги Европы по версии аналитиков
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – главный аутсайдер 1/8 финала Лиги Европы по версии аналитиков

Лига Европы
(2 голосов)

Шансы киевлян оцениваются как наихудшие

Динамо – главный аутсайдер 1/8 финала Лиги Европы по версии аналитиков

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" – главный аутсайдер раунда Лиги Европы согласно аналитическим данным FiveThirtyEight.

Их модель оценивает шансы киевлян на выход в 1/4 финала турнира в 24 процента. Полуфинал – 8%, финал – 3%.

Шансы "Шахтёра" в дуэли с "Ромой" оцениваются немного оптимистичнее – 39 процента (19 % – полуфинал, 9 % – финал, 4 % – победа в ЛЕ).

Все пары:

  • МЮ 73% – "Милан" 27%
  • "Вильярреал" 76% – "Динамо" Киев 24%
  • "Арсенал" 67% - "Олимпиакос" 33%
  • "Аякс" 66% - "Янг Бойз" 34%
  • "Тоттенхэм" 68% - "Динамо Загреб" 33%
  • "Рома" 61% - "Шахтер" 39%
  • "Гранада" 58% - "Мольде" 42%
  • "Рейнджерс" 55% - "Славия Прага" 45%
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fivethirtyeight

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
27.02.2021 в 11:54
""Тоттенхем" 68% - "Динамо Загреб" 33%"Кому з команд дописали зайвий відсоток?
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
27.02.2021 в 12:02
Думаю Моуриньо себе персональный процентик выклянчил :)
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
27.02.2021 в 11:53
В паре Тоттенхэм - Динамо Загреб 101%.
Ответить
+1
0
emart57 (Киев)
27.02.2021 в 11:31
В футбол играют игроки и команды, а не проценты!
Ответить
+6
0
avatar
Spokoyno (Киев)
27.02.2021 в 11:22
Так Брюге ми теж поступалися...
Ответить
+8
-1
vadooo (Слатино)
27.02.2021 в 11:30
К сожалению надо снять розовые очки.
Ответить
0
-4
СашаXM (Хмельницкий)
27.02.2021 в 11:33
кому? Брюгге?
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
27.02.2021 в 11:55
Так. Поступалися Брюге за ймовірністю перемоги в парі.
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...