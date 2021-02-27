Динамо – главный аутсайдер 1/8 финала Лиги Европы по версии аналитиков

"Динамо" – главный аутсайдер раунда Лиги Европы согласно аналитическим данным FiveThirtyEight.

Их модель оценивает шансы киевлян на выход в 1/4 финала турнира в 24 процента. Полуфинал – 8%, финал – 3%.

Шансы "Шахтёра" в дуэли с "Ромой" оцениваются немного оптимистичнее – 39 процента (19 % – полуфинал, 9 % – финал, 4 % – победа в ЛЕ).

Все пары: