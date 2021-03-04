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Ракитич: Я сказал Месси, что у меня есть трофей, который он никогда не выиграет
Интриган
Yahoo
Хавбек "Севильи" Иван Ракитич рассказал о деталях одной из бесед с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует хорвата портал Goal.com.
"Действительно, я разговаривал с Месси и сказал, что он все выиграл, забил кучу голов, но я выиграл трофей, который он никогда не возьмет. Речь о Лиге Европы".
Ракитич выступал за "сине-гранатовых" с 2014-го по 2020-й год. В Каталонии Иван брал Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА. В сентябре 2020 года вернулся в "Севилью", за которую выступал с 2011-го по 2014-й. Вместе с "нервионцами" хавбек выигрывал Лигу Европы.
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