"В Шахтере много игроков, которых тренировал Фонсека". Трубин - о шансах горняков на матч с Ромой

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин поделился своими мыслями о предстоящем матче с "Ромой" в 1/8 ЛЕ, о вызове в сборную и рассказал о целях.

- Во-первых, это будет очень интересно для болельщиков. Бывшая команда Паулу Фонсеки, в "Шахтере" много игроков, которых он тренировал. А шансы - 50 на 50. Это будет принципиально, потому что Фонсека захочет показать, что он сильнее, не зря он работал тут, выигрывал трофеи.

А для "Шахтера" - это показать, что какой бы ни был тренер, команда все равно может играть и побеждать.

- А вы лично какого соперника хотели и ожидали?

- Думал, что будет "Арсенал".

- У "Динамо" соперник слабее, чем у "Шахтера"?

- Честно говоря, не знаю. "Вильярреал" тоже очень хорошая команда, они вышли с первого места в группе ЛЕ, сейчас на 6-м месте в Испании. Так что это тоже очень хороший соперник.

- Обрадовались вызову в национальную сборную?

- Кто б не обрадовался дебютному вызову в сборную. Ты стремишься к этому, чтобы представлять национальную сборную, свою страну - это круто.

- Твоя главная цель на вторую часть сезона?

- Играть больше матчей, чем я играл в 2020-м.

- Дебютировать на Евро, выиграть чемпионат с "Шахтером", Лигу Европы?

- Да-да, Евро выиграть, - сказал Трубин.

Напомним, что "Шахтер" сыграет с "Ромой" 11 и 18 марта.