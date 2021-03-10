Каштру: Возможно, у Фонсеки есть преимущество в том плане, что он знает игроков Шахтера

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

- В этом сезоне вы уже играли против одной итальянской команды и удивили своей схемой. Будете ли вы что-то менять из-за схемы "Ромы", которая играет в три защитника?

- Для того, чтобы изменить игру, тебе не нужно менять схему. Не нужно забывать, что схема - это всего лишь расстановка. У нас есть разные вариант игры. Против "Ромы" мы выберем свой путь. Мы можем изменить схему, но это не самое главное. Мы завтра выйдем на поле, чтобы добиться хорошего результата, чтобы в ответном матче в Киеве мы смогли с успехом пройти в 1/4 финала.

- Какое наследие оставил вам Фонсека в "Шахтере"?

- Оставил фантастических игроков, оставил великолепный коллектив. Оставил команду, которая завоевывала титулы. Оставил прекрасную администрацию, которая создает все условия для работы. Когда уходит такой тренер, как Фонсека, который оставил после себе несколько трофеев, то остается такое чувство, что все скучают.

- В этом сезоне мы видели разные варианты вашей команды. Вы глубоко защищались, либо высоко держали линию обороны. Какую тактику вы выберете завтра - "Шахтер" будет больше защищаться или постарается забить гол на выезде?

- Прежде всего важно выполнить стратегию. Нужно быть дисциплинированным и внимательным. Этап состоит из двух игр. Завтра нам будет ждать первый этап. Мы постараемся забить и сделаем все, чтобы забить в ворота соперника, а также постараемся хорошо сыграть в обороне, чтобы не позволить забить сопернику. Нужно будет закрывать зоны, которая попытается использовать "Рома", а также самим вскрывать зоны. Каждая игра - разная история и стратегия. Мы прекрасно знаем, чего хотим. Обе команды хотят пройти в следующий этап. Мы сыграем против одного из кандидатов на победу в Лиге Европы. Нам нужно будет сыграть очень серьезно.

- Паулу Фонсека хорошо знает "Шахтер". Для это проблема или вы считаете, что за полтора года команда сильно изменилась?

- У тренеров перед каждой игрой всегда полностью разборный соперник. Он видит с коллективными и индивидуальными действиями. Мы всегда знаем, чего ждать от соперника. Но есть вещи, которые нам неизвестны - ментальная составляющая команды. Как они реагируют на плохие моменты. Как игроки реагируют на плохую игру партнеров. Возможно, у Паулу есть преимущество в этом плане, так как он знает игроков. Решающий ли это фактор? Я думаю, что нет. Я доверяю своим футболистам. Для меня главное то, как они будут выполнять задачу. Я полностью уверен в своих игроках. Я всегда говорю, что мы можем выиграть любого соперника на любом стадионе. Единственное преимущество у Паулу - он знает наших игроков изнутри.

- Насколько важно для вас, чтобы ваши болельщики присутствовали на ответном матче?

Наша команда хочет, чтобы болельщики всегда были на стадионе. За полтора года в клубе, даже переживая самые сложные матчи, как против "Аталанты", "Ман Сити", в Лиссабоне, в Загребе, гул болельщиков, несмотря, что мы играли на выезде, создавал великолепную атмосферу. Мы могли себя успешно показывать. Болельщики - это часть кажой игры. Они - важная составляющая каждого матча. Для нас будет очень приятно, если люди заполнять стадион в ответном матче против "Ромы".