(Анти) Герой футбольного дня. Витао

Странно это все... Тот же Витао играл против "Реала" и выходил в одном из матчей против "Интера", но был заменен еще в первом тайме из-за травмы. И таких провалов, как вчера на поле "Ромы", не допускал.

Во время второй голевой атаки "Ромы" провинился не только Витао. Исмаили на чужой половине поля банально обрезался и не спешил поскорее возвращаться "домой". Додо зря ускорялся, хотя мог, по крайней мере, сбить Эль Шаарави и это не была бы красная, так как Витао создавал видимость того, что страхует партнера. В конце концов, толком не сыграл ни Додо, ни Витао – и так счет стал 2:0.

Можно было бы предположить, что на тот момент "Шахтер" просто бросил играть, чувствуя собственную обреченность в противостоянии. Однако это был финальный отрезок поединка, а "Рома" выигрывала с преимуществом лишь в один мяч. Абсолютно ничего решено не было. Наоборот, поражение 0:1 оставляло бы "горнякам" неплохие шансы на общий успех. Поэтому ключевым оказался именно второй пропущенный – уже после него можно было бы понять психологический упадок и нежелание играть дальше. Хотя классные и амбициозные команды до конца стараются не терять лицо.

Витао и Додо в том эпизоде ​​сыграли просто по-детски. Да и вообще оборона "Шахтера" не поразила надежностью. Ни командных наработок, ни индивидуальных способностей защитники не проявили. Витао стал одним из худших игроков "Шахтера" по оценкам ресурсов, подсчитывающих ТТД. Недалеко убежал и партнер бразильца по центру защиты Николай Матвиенко.

На двух стопперы "Шахтера" осуществили, внимание, только один успешный отбор мяча за матч. Были только три попытки такого отбора на двоих. Только три перехвата на двоих, только три выноса мяча на двоих, ни одной ключевой передачи от центральных защитников, способствующей развитию острой атаки "Шахтера". У их визави Кристанте, например, - ассист после подачи углового.

Матвиенко хотя бы на "втором этаже" старался играть полезно. Имеет четыре оборонительных верховых единоборства, из которых три успешные. Однажды Николай обострял игру головой на чужой половине поля. Витао же – угнетающий ноль.

Луиш Каштру должен, как говорил классик, разбираться с такими провалами своих подопечных. Или же разбираться нужно с самим Каштру?!