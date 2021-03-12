Эксперт: Я не в восторге от игры Ромы. Средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем

Экс-футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал поражение донецкого "Шахтера" от "Ромы" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Я не в восторге от игры "Ромы". Она хоть и выиграла, но тот футбол, который она показала... Сегодня средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем. И та, и другая команда, на мой взгляд показала неинтенсивный футбол. Обе команды пребывают в кризисе. Если брать "Шахтер", команда после сборов функционально неправильно построила тренировочный режим.

Тете и Исмаили недостаточно, чтобы обыграть "Рому". Сегодня наглядный момент был, как нельзя играть в центральной зоне. Стандарты возле наших ворот - это беда", - сказал Морозов.

Напомним, что ответный матч соперников состоится в Киеве через неделю, в четверг, 18 марта.