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Эксперт: Я не в восторге от игры Ромы. Средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем
Сергей Морозов говорит, что обе команды в кризисе
shakhtar.com
Экс-футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал
"Я не в восторге от игры "Ромы". Она хоть и выиграла, но тот футбол, который она показала... Сегодня средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем. И та, и другая команда, на мой взгляд показала неинтенсивный футбол. Обе команды пребывают в кризисе. Если брать "Шахтер", команда после сборов функционально неправильно построила тренировочный режим.
Тете и Исмаили недостаточно, чтобы обыграть "Рому". Сегодня наглядный момент был, как нельзя играть в центральной зоне. Стандарты возле наших ворот - это беда", - сказал Морозов.
Напомним, что ответный матч соперников состоится в Киеве через неделю, в четверг, 18 марта.
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