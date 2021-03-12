  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Эксперт: Я не в восторге от игры Ромы. Средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Я не в восторге от игры Ромы. Средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем

Лига Европы
(1 голосов)

Сергей Морозов говорит, что обе команды в кризисе

Эксперт: Я не в восторге от игры Ромы. Средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем

shakhtar.com

Новина українською

Экс-футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал поражение донецкого "Шахтера" от "Ромы" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Я не в восторге от игры "Ромы". Она хоть и выиграла, но тот футбол, который она показала... Сегодня средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем. И та, и другая команда, на мой взгляд показала неинтенсивный футбол. Обе команды пребывают в кризисе. Если брать "Шахтер", команда после сборов функционально неправильно построила тренировочный режим.

Тете и Исмаили недостаточно, чтобы обыграть "Рому". Сегодня наглядный момент был, как нельзя играть в центральной зоне. Стандарты возле наших ворот - это беда", - сказал Морозов.

Напомним, что ответный матч соперников состоится в Киеве через неделю, в четверг, 18 марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Морозов Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
12.03.2021 в 17:16
Це з серії : Краще красиво програти 0:3, ніж нецікаво виграти 3:0.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...