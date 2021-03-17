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Каштру: Если мы проиграем — поздравлю Рому. Это футбол. Или мы, или они

Лига Европы
(1 голосов)

Перед горняками стоит архисложная задача

Каштру: Если мы проиграем — поздравлю Рому. Это футбол. Или мы, или они

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с римской "Ромой".

- За счет чего вы планируете отыграть три мяча у такого сильного соперника, как "Рома"? И давят ли на вас счет первого матча и плохая форма "Шахтера"?

- Никто не создаст такого давления на меня, как я давлю сам на себя. Есть моя ответственность, это ответственность профессии. Мы ее принимаем. Больше всего давления исходит от меня самого.

Если говорить об игре в Риме, будет очень сложно. Мы знаем, что завтра игра будет очень непростой. Но мы постараемся сделать все, чтобы ухватиться за возможность отыграться.

- На сегодняшней тренировке использовались какие-то специальные упражнения?

- Да, сегодня были особенные упражнения. И сегодня, и вчера.

- В перерыве матча в Риме кто-то из игроков сказал: "Все знают, как мы играем". Эта фраза попала в трансляцию. Вы считаете, что игра "Шахтера" сейчас на самом деле слишком хорошо известна? И готовите ли вы какой-то сюрприз?

- Все мы знаем, как играют другие команды. Все тренеры знают, как играют их соперники. Все знают, как играют "Сити", "Ливерпуль", "Реал". Думаю, игрок имеет в виду, что соперники знали, как блокировать наши действия. Но тогда почему 25 минуте второго тайма мы имели полное преимущество? Как же мы тогда обыграли "Реал" или "Десну"? В наши дни люди много читают, смотрят телевизор, фильмы. Но иногда лучше закрыться от внешнего мира.

Когда мы проигрываем, все всё знают. Когда выигрываем — знает только тренер. Странно. Видимо, это какое-то правило футбола. Мы продолжим жить по этим правилам.

- За всю историю еврокубков украинским командам никогда не удавалось отыграть разницу в три мяча. Если завтра вам удастся камбэк, всеми это будет расценено как чудо. Научила ли жизнь вас верить в чудеса? И случались ли в вашей жизни моменты, которые можно расценивать как чудо?

- Я отвечу на ваш своим вопросом. Вы были в Загребе? Вы видели игру? На 90-й минуте вы думали, что мы можем сравнять счет (на 90-й минуте "Шахтер" проигрывал 1:3 в матче с загребским "Динамо", но сумел вырвать ничью 3:3 — прим. ред.)? Нет? Ну вот и ответ, я его дал. Только это была работа, это не было чудом. В футболе такое бывает. Мы верим в то, что мы делаем. Я верю в свою работу. Весь мир вокруг меня может быть против, но я буду верить. Я очень сконцентрирован на своей работе. В мире часто обсуждается, что говорят другие. Но люди не говорят, что они думают, не говорят это от себя. Я думаю, что мы должны говорить то, что мы думаем. Отражать это в себе.

Нам сложно, это правда. Но почему мы не можем все поменять? Это вызов для игроков, они это понимают. Если мы проиграем — поздравлю "Рому". Это футбол. Или мы, или они. Посмотрим.

- Вы уже говорили, что Паулу Фонсека — ваш друг. А можете рассказать историю вашей дружбы? Как вы познакомились, как общались?

- С Паулу мы пересекались несколько раз в карьере. Когда я работал в "Порту", он пришел в этот клуб. Это был его первый большой шаг. Хотя мы были знакомы и раньше. Мы общались практически каждый день. Обсуждали футбол, делились мнениями. Он был главным тренером первой команды, я возглавлял дубль. Потом он ушел из "Порту", и я заменил его на посту тренера первой команды. Потому мы встретились уже в Киеве, когда он уходил в "Рому", а я пришел в "Шахтер". Несмотря на разницу в возрасте, мы хорошо общались и дружили.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Луиш Каштру
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (9)
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Просто Квашин (Харьков)
17.03.2021 в 20:53
Тренер-интеллигент.... А клуб-гопник, футболисты-гопники, болельшики-гопники, президент - лучше помолчать...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2021 в 20:37
Каштру, ты лузер-неудачник, поэтому ты в Шахтёре, а не в европейских клубах.
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0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
17.03.2021 в 20:14
против Ромы нет приема, только если нету лома))
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0
-1
Дрюон (Одесса)
17.03.2021 в 20:05
К сожалению, не "если", Каштру, а "когда". Бери пример с Индзаги, который признал, что ответный матч Лацио против Баварии - формальность после результата первого матча
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
17.03.2021 в 20:00
Настрой так себе. Уже речь поздравительную готовит.
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0
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
17.03.2021 в 19:22
Каштру просто зливаєш Шахтар, через дружбу з Фонсекою
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0
-2
TarasLviv2019 (LVIV)
17.03.2021 в 19:21
!
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
17.03.2021 в 19:16
Автор. А в заглавии можно не делать ошибок. Какой еще фонсека если это каштру!
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+2
0
TarasLviv2019 (LVIV)
17.03.2021 в 19:21
РІвень журналістів тут не дуже
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+3
0


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