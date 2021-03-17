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Луческу: Ответная игра с Вильярреалом – больше для престижа
Тренер понимает, что отыграть два мяча на выезде будет очень сложно
dynamo.kiev.ua
Главный тренер киевского "
- Чего вы ожидаете от ответного матча с "Вильярреалом"? Что должно случиться, чтобы "Динамо" прошло дальше?
- Думаю, это будет матч между двумя достойными командами. "Вильярреал" лучше отыграл первый матч. Мы проиграли из-за углового, из-за нехватки внимания и опыта игры на таком уровне. В "Вильярреале" выступают игроки с огромным опытом, который нельзя сравнивать с игроками "Динамо" на данном этапе. У нас молодые футболисты, но они очень амбициозные, играют с большим энтузиазмом. Так что мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.
- Какой у вас план на игру, ведь "Динамо" необходимо забивать?
- Перед нами – сильная команда с огромным опытом. Не будем говорить о плане на игру заранее, посмотрим завтра. Это важный матч. Конечно, "Вильярреал" сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В "Вильярреале" играют футболисты высокого уровня – это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у "Вильярреала" больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться.
- Возможно, в своей карьере вы уже отыгрывали такие гандикапы? И что в завтрашней игре выйдет на первый план для "Динамо"?
- Не помню, чтобы я проигрывал 0:2 дома в матчах плей-офф. Не припоминаю, чтобы мои команды проигрывали с таким счетом первые матчи на своем поле.
Завтрашняя игра – больше игра престижа. Для игроков "Динамо", для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 – не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Игроки должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского "Динамо" – клуба, который мог обыгрывать в Испании "Барселону". Мы понимаем, что это не будет легко.
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