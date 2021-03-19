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Милан - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига Европы
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Милан - Манчестер Юнайтед, Лига Европы, 18 марта 2021

Милан - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео гола и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором Милан принимал Манчестер Юнайтед. В первом поединке россонери спаслись от поражения на последних секундах. На этот раз им так не повезло - в начале второго тайма отличился Погба, который в перерыве вышел на замену. Этот гол оказался единственным и решающим - дальше шагает МЮ.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Милан - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Погба 49
Первый матч - 1: 1

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Милан
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