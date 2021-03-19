Милан - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором Милан принимал Манчестер Юнайтед. В первом поединке россонери спаслись от поражения на последних секундах. На этот раз им так не повезло - в начале второго тайма отличился Погба, который в перерыве вышел на замену. Этот гол оказался единственным и решающим - дальше шагает МЮ.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Милан - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Погба 49

Первый матч - 1: 1