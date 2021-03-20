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Моуриньо – о провале в ЛЕ: Один из самых сложных моментов в моей карьере

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Загреб совершил великий камбек

Моуриньо – о провале в ЛЕ: Один из самых сложных моментов в моей карьере

Sky

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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал вылет из Лиги Европы одним из самых сложных моментов в своей карьере.

Напомним, в четверг "шпоры" умудрились упустить преимущество в два мяча по итогам первой игры с загребским "Динамо", проиграв ответную дуэль 0:3.

"Это определенно один из самых сложных моментов в моей карьере. Не думаю, что чувствовал нечто похожее.

У меня в Европе были моменты большой боли, но эта боль была вызвана футбольными причинами. Я проиграл два полуфинала Лиги Чемпионов по пенальти. Это ранит. Возможно, моя рана до сих пор кровоточит.

Я никогда не лишусь этих базовых вещей для футбола: страсти, сердца, желания. Меня очень, очень ранит, что я не могу найти больше слов, чтобы описать это чувство", — цитирует Моуриньо The Independent.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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