Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Определяется соперник Зари
Анонс первых матчей
Квалификации Лиги Европы стартует с третьего раунда. То есть, это хронологически первая стадия отбора. Здесь борются шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители пар пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие опустятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
Один матч уже состоялся – Нефтчи (Азербайджан) и ХИК (Финляндия) расписали ничью 2:2.
Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (выгодные победы команд, выделены жирным):
- Яблонец (Чехия) 18:45 Селтик (Шотландия);
- Галатасарай (Турция) 21:00 Сент-Джонстон (Шотландия);
- Рапид (Австрия) 21:30 Анортосис (Кипр).
Надо отметить, что в последней паре также определяется будущий соперник луганской Зари.
Проигравший в паре Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия), в раунде плей-офф ЛК может сыграть с ЛАСКом (Австрия). В паре Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия) определяется соперник АЗ (Нидерланды).
Еще интересные пары:
- Кайрат (Казахстан) 17:00 Алашкерт (Армения) – потенциальный соперник Рейнджерс (Шотландия);
- Омония (Кипр) 19:00 Флора (Эстония) – соперник Антверпена (Бельгия);
- Мура (Словения) 21:00 Жальгирис (Литва) – соперник Штурма (Австрия).
Скришот - soccerway
Популярное сейчас
- Хижняк – в финале Олимпиады в Токио!
- Шахтер не сможет провести на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов
- Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в гребле
- Заря узнала соперника по раунду плей-офф Лиги Европы
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО