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ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Определяется соперник Зари

Лига Европы
(1 голосов)

Анонс первых матчей

ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Определяется соперник Зари

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификации Лиги Европы стартует с третьего раунда. То есть, это хронологически первая стадия отбора. Здесь борются шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители пар пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие опустятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Один матч уже состоялся – Нефтчи (Азербайджан) и ХИК (Финляндия) расписали ничью 2:2.

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Что самое важное для Украины?

Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (выгодные победы команд, выделены жирным):

  • Яблонец (Чехия) 18:45 Селтик (Шотландия);
  • Галатасарай (Турция) 21:00 Сент-Джонстон (Шотландия);
  • Рапид (Австрия) 21:30 Анортосис (Кипр).

Надо отметить, что в последней паре также определяется будущий соперник луганской Зари.

Проигравший в паре Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия), в раунде плей-офф ЛК может сыграть с ЛАСКом (Австрия). В паре Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия) определяется соперник АЗ (Нидерланды).

Еще интересные пары:

  • Кайрат (Казахстан) 17:00 Алашкерт (Армения) – потенциальный соперник Рейнджерс (Шотландия);
  • Омония (Кипр) 19:00 Флора (Эстония) – соперник Антверпена (Бельгия);
  • Мура (Словения) 21:00 Жальгирис (Литва) – соперник Штурма (Австрия).

Все матчи дня:

ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Определяется соперник Зари - изображение 1

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Комментарии (1)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
05.08.2021 в 13:53
А суперник ворсклян де визначається? За доміношним століком у Борщагівці?
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