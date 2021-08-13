В игру вступает Заря. Все пары плей-офф Лиги Европы

В четверг, 12 августа состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которого сформировались все пары плей-офф. На этой стадии в игру вступает луганская "Заря", которая поборется за выход в групповой этап с венским "Рапидом". Вашему вниманию все сформированные пары.

Лига Европы. Раунд плей-офф

"Црвена Звезда" (Сербия) - ЧФР (Румыния)

"Селтик" (Шотландия) - АЗ (Нидерланды)

"Славия" (Чехия) - "Легия" (Польша)

"Омония" (Кипр) - "Антверпен" (Бельгия)

"Мура" (Словения) - "Штурм" (Австрия)

"Рандерс" (Дания) - "Галатасарай" (Турция)

"Рапид" (Австрия) - "Заря" (Украина)

"Фенербахче" (Турция) - ХИК (Финляндия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Словакия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Алашкерт" (Армения)

Матчи состоятся 19-го августа и 26 августа. Победители выйдут в групповой этап, те, кто проигрывают, продолжат выступления в групповом этапе Лиги конференций.

Добавим, что в основной этап Лиги Европы благодаря рейтингу ассоциаций и вылету из квалификации Лиги Чемпионов уже вышли "Реал Сосьедад", "Бетис", "Лестер", "Вест Хэм", "Айнтрахт", "Байер", "Наполи", "Лацио", "Лион", "Марсель", "Брага", "Локомотив" М, "Спартак" М, "Мидтюллан", "Генк", "Спарта".