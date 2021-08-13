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В игру вступает Заря. Все пары плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
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Десять битв за групповой этап

В игру вступает Заря. Все пары плей-офф Лиги Европы

UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 12 августа состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которого сформировались все пары плей-офф. На этой стадии в игру вступает луганская "Заря", которая поборется за выход в групповой этап с венским "Рапидом". Вашему вниманию все сформированные пары.

Лига Европы. Раунд плей-офф

  • "Црвена Звезда" (Сербия) - ЧФР (Румыния)
  • "Селтик" (Шотландия) - АЗ (Нидерланды)
  • "Славия" (Чехия) - "Легия" (Польша)
  • "Омония" (Кипр) - "Антверпен" (Бельгия)
  • "Мура" (Словения) - "Штурм" (Австрия)
  • "Рандерс" (Дания) - "Галатасарай" (Турция)
  • "Рапид" (Австрия) - "Заря" (Украина)
  • "Фенербахче" (Турция) - ХИК (Финляндия)
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Словакия)
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Алашкерт" (Армения)

Матчи состоятся 19-го августа и 26 августа. Победители выйдут в групповой этап, те, кто проигрывают, продолжат выступления в групповом этапе Лиги конференций.

Добавим, что в основной этап Лиги Европы благодаря рейтингу ассоциаций и вылету из квалификации Лиги Чемпионов уже вышли "Реал Сосьедад", "Бетис", "Лестер", "Вест Хэм", "Айнтрахт", "Байер", "Наполи", "Лацио", "Лион", "Марсель", "Брага", "Локомотив" М, "Спартак" М, "Мидтюллан", "Генк", "Спарта".

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы
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