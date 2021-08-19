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Защитник Рапида: Заря всегда хорошо выступала в еврокубках

Лига Европы
(1 голосов)

Максимилиан Хофманн оценил соперника в Лиге Европы

Защитник Рапида: Заря всегда хорошо выступала в еврокубках

Фото: GEPA

Новина українською

Защитник "Рапида" Максимилиан Хофманн поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зарей" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"Это будет действительно сложная игра. "Заря" всегда хорошо выступала в еврокубковых турнирах. Также они заняли третье место в чемпионате Украины. Нам нужно действительно хорошо сыграть, чтобы пройти такого сильного соперника.

Мы играем дома, и в прошлом мы много раз доказывали, что мы действительно можем считаться домашней командой, так как на своём поле мы часто добываем положительный результат", - приводит слова Хофманна официальный сайт "Рапида".

Напомним, матч "Рапид" - "Заря" состоится сегодня, в четверг 19 августа. Поединок пройдет в Вене на стадионе Альянц. Начало - в 22:00.

Ответная игра запланирована на 26 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена) Максимильян Хофман
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Источник:
skrapid.at

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Комментарии (1)
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romajan (Киев)
19.08.2021 в 12:31
хитрит
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