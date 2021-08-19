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Защитник Рапида: Заря всегда хорошо выступала в еврокубках
Максимилиан Хофманн оценил соперника в Лиге Европы
Фото: GEPA
Защитник "Рапида" Максимилиан Хофманн поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зарей" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.
"Это будет действительно сложная игра. "Заря" всегда хорошо выступала в еврокубковых турнирах. Также они заняли третье место в чемпионате Украины. Нам нужно действительно хорошо сыграть, чтобы пройти такого сильного соперника.
Мы играем дома, и в прошлом мы много раз доказывали, что мы действительно можем считаться домашней командой, так как на своём поле мы часто добываем положительный результат", - приводит слова Хофманна официальный сайт "Рапида".
Напомним, матч "Рапид" - "Заря" состоится сегодня, в четверг 19 августа. Поединок пройдет в Вене на стадионе Альянц. Начало - в 22:00.
Ответная игра запланирована на 26 августа.
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