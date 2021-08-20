Защитник Рапида: Знали слабые стороны Зари в обороне и грамотно ими воспользовались

Защитник "Рапида" Лео Граймль прокомментировал победу над "Зарей в первом матче плей-офф Лиги Европы (3:0).

"Сыграли хороший матч и заслуженно победили 3:0. "Заря" хорошо атаковала, но мы знали их слабые стороны в обороне.

Грамотно воспользовались ими, организовали пару контратак, и, за исключением нескольких моментов, еще и надежно отыграли в защите.

Можем быть довольны результатом", — сказал Граймль.