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Защитник Рапида: Знали слабые стороны Зари в обороне и грамотно ими воспользовались

Лига Европы
(1 голосов)

Ответная игра состоится 26 августа

Защитник Рапида: Знали слабые стороны Зари в обороне и грамотно ими воспользовались

Фото: facebook.com/skrapid

Новина українською

Защитник "Рапида" Лео Граймль прокомментировал победу над "Зарей в первом матче плей-офф Лиги Европы (3:0).

"Сыграли хороший матч и заслуженно победили 3:0. "Заря" хорошо атаковала, но мы знали их слабые стороны в обороне.

Грамотно воспользовались ими, организовали пару контратак, и, за исключением нескольких моментов, еще и надежно отыграли в защите.

Можем быть довольны результатом", — сказал Граймль.

Напомним, ответный матч состоится 26 августа в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Источник:
krone.at

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Комментарии (3)
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best climate (Одесса)
20.08.2021 в 11:23
Плиз Скрипнику подскажите а то все знают но а воз и ныне там
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Viktor Ivanjvich
20.08.2021 в 11:18
три ошибки -Шевченко, имрекова, и жуниора- три гола- один момент был с игры и всё у вас- в Заре- алахяр , громов, кабаев-только в первом тайме должны были забивать-и без всяких ошибок в обороне Рапида- а с игр. НО футбол в этом и есть .
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
20.08.2021 в 11:34
Та не 3 помилки трьох гравців. Це була системно невірно побудована гра протягом усього матчу. Подивіться уважно, як розташовані захисники Зорі під час першого та третього голів. Це суцільний жах. Вони не утворюють лінії для "поза грою", вони не грають індивідуально проти суперників, вони не перекривають небезпечні зони для атаки на ворота Зорі. Таке розташування - або суцільна непрофесійність або тотальна авантюра. І провина за це лежить виключно на Скрипнику! А Граймль сказав все абсолютно правильно. Тренер австрійців побачив дірки в обороні Зорі і вдало ними скористався.
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