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Защитник Рапида: Знали слабые стороны Зари в обороне и грамотно ими воспользовались
Ответная игра состоится 26 августа
Фото: facebook.com/skrapid
Защитник "Рапида" Лео Граймль прокомментировал победу над "Зарей в первом матче плей-офф Лиги Европы (3:0).
"Сыграли хороший матч и заслуженно победили 3:0. "Заря" хорошо атаковала, но мы знали их слабые стороны в обороне.
Грамотно воспользовались ими, организовали пару контратак, и, за исключением нескольких моментов, еще и надежно отыграли в защите.
Можем быть довольны результатом", — сказал Граймль.
Напомним, ответный матч состоится 26 августа в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
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