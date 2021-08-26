Голкипер и капитан Зари получил травму и был заменен в матче с Рапидом

Капитан " Зари " Никита Шевченко не смог доиграть ответный матч квалификации Лиги Европы против "Рапида".

В начале второго тайма голкипер травмировал заднюю поверхность бедра и был вынужден попросить замену.

Вместо Никиты на поле вышел его резервист - 21-летний Дмитрий Мацапура.

Напомним, что Шевченко только перед началом сезона вышел из лазарета после затяжного восстановления от подобной травмы. Возможно, у вратаря случился рецидив.

К 50-й минуте "Заря" проигрывает "Рапиду" со счетом 1:2.

Также отметим, что Шевченко был заменен и в недавнем матче с "Мариуполем" (4:3), судя по всему, из-за аналогичных проблем.