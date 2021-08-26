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Голкипер и капитан Зари получил травму и был заменен в матче с Рапидом
И снова задняя поверхность бедра
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Капитан "
В начале второго тайма голкипер травмировал заднюю поверхность бедра и был вынужден попросить замену.
Вместо Никиты на поле вышел его резервист - 21-летний Дмитрий Мацапура.
Напомним, что Шевченко только перед началом сезона вышел из лазарета после затяжного восстановления от подобной травмы. Возможно, у вратаря случился рецидив.
К 50-й минуте "Заря" проигрывает "Рапиду" со счетом 1:2.
Также отметим, что Шевченко был заменен и в недавнем матче с "Мариуполем" (4:3), судя по всему, из-за аналогичных проблем.
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