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Голкипер и капитан Зари получил травму и был заменен в матче с Рапидом

Лига Европы
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(1 голосов)

И снова задняя поверхность бедра

Голкипер и капитан Зари получил травму и был заменен в матче с Рапидом

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Капитан "Зари" Никита Шевченко не смог доиграть ответный матч квалификации Лиги Европы против "Рапида".

В начале второго тайма голкипер травмировал заднюю поверхность бедра и был вынужден попросить замену.

Вместо Никиты на поле вышел его резервист - 21-летний Дмитрий Мацапура.

Напомним, что Шевченко только перед началом сезона вышел из лазарета после затяжного восстановления от подобной травмы. Возможно, у вратаря случился рецидив.

К 50-й минуте "Заря" проигрывает "Рапиду" со счетом 1:2.

Также отметим, что Шевченко был заменен и в недавнем матче с "Мариуполем" (4:3), судя по всему, из-за аналогичных проблем.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Рапид (Вена)
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 20:53
Не щастить
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