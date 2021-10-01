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Юрист освистанного детьми Камара: Ничего не изменится, пока УЕФА не начнет исключать клубы из турниров за расизм

Лига Европы
(1 голосов)

Когда весь стадион свистит тебе из-за цвета кожи, возможно, это правильное наказание

Юрист освистанного детьми Камара: Ничего не изменится, пока УЕФА не начнет исключать клубы из турниров за расизм

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Юрист полузащитника "Рейнджерс" Глена Камара Аамер Анвар обвинил болельщиков "Спарты" в продолжении издевательств над его клиентом, сообщает журналист The Athletic. Вчера на матче этих команд чернокожего футболиста освистали 10 тысяч детей.

"Я надеялся, что закрытие стадиона "Спарты" для болельщиков из-за предыдущего расистского инцидента c Тчуамени означало бы, что Камара сможет сосредоточиться на футболе.

УЕФА мудро поступил, пустив на матч 10 000 школьников. Однако любой, кто смотрел матч, слышал, как значительная часть детей насмехалась и освистывала Камара при каждом касании.

Возникает вопрос: почему дети напали на Камара? А все потому, что после того, как Глен пожаловался на расистские оскорбления со стороны игрока "Славии", его демонизировали фанаты, чешские журналисты и даже политики.

Расизм не изолированный процесс, дети впитывают то, что происходит вокруг них. Поэтому было так удручающе наблюдать за ними. Я разговаривал с Гленом днем. Он сказал, что просто хочет продолжить играть в футбол. При этом Глен опечален поведением детей. Он даже не представляет, что могло бы случиться, если бы стадион был заполнен взрослыми болельщиками.

Он сказал, что вчера вечером выключил телефон из-за расистской желчи, которая не прекращалась. Глен – профессионал, но никто не должен мириться с расизмом на поле или за его пределами. Ответ УЕФА, к сожалению, – обычное жалкое молчание. Пока они не начнут исключать клубы из соревнований за расистское поведение, ничего не изменится.

В баннерах нет смысла, если УЕФА мало борется с расизмом на стадионах. Что касается заявления "Спарты", я не комментирую личные оскорбления и нападки", – заявил Анвар.

Напомним, что на стадионе "Спарты" на вчерашней игре была частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени на матч допустили только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Спарта (Прага) Глен Камара
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Комментарии (6)
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magnum power (БОМЖ)
01.10.2021 в 23:49
BLM всех достало, даже Лукаку. Запускайте Gay Lives Matter))
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0
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янковский ян (Запорожье)
01.10.2021 в 23:49
Выслано из пальца. Я вчера лично сидел в 8 секторе на заре-рома. В секторе сидело около 10 черных. Никто их не трогал. Материалист все вместе. Тем более в Чехии проблема с черными не стоит.
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0
0
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Цап-царап (Харків)
01.10.2021 в 23:49
Меня, недавно, впервые с 30.05.2009 года забанили за белый расизм в адрес одного из местных журналюг и это была белая полоса, пожалуй воздержусь от комментария черной...
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0
0
alktus (Хмельницкий)
01.10.2021 в 23:41
УЕФА надо вообще запретить ходить на стадион белым когда на поле выходят темнокожие. Ведь белые будут иметь наглость смотреть на них .
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
01.10.2021 в 23:25
Значит белого можно освистать за плохую игру, мерзкое поведение или гол забитый в твои ворота, а нигу нельзя ??? Зачем эти заострения внимания на цвете кожи ??? Так ведь антирассизм это тоже рассизм, но другого цвета... бесит , когда критики фильма "Чернобыль" возмущались отсутствием черных героев в картине...
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+2
-2
kapkan (Луганск)
01.10.2021 в 23:12
Почему все "Темненткие" Все обиды в свою сторону воспринимают??? Ну хотим мы покричать, а нам запрещают...
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