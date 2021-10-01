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Юрист освистанного детьми Камара: Ничего не изменится, пока УЕФА не начнет исключать клубы из турниров за расизм
Когда весь стадион свистит тебе из-за цвета кожи, возможно, это правильное наказание
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Юрист полузащитника "Рейнджерс" Глена Камара Аамер Анвар обвинил болельщиков "Спарты" в продолжении издевательств над его клиентом, сообщает журналист The Athletic. Вчера на матче этих команд чернокожего футболиста освистали 10 тысяч детей.
"Я надеялся, что закрытие стадиона "Спарты" для болельщиков из-за предыдущего расистского инцидента c Тчуамени означало бы, что Камара сможет сосредоточиться на футболе.
УЕФА мудро поступил, пустив на матч 10 000 школьников. Однако любой, кто смотрел матч, слышал, как значительная часть детей насмехалась и освистывала Камара при каждом касании.
Возникает вопрос: почему дети напали на Камара? А все потому, что после того, как Глен пожаловался на расистские оскорбления со стороны игрока "Славии", его демонизировали фанаты, чешские журналисты и даже политики.
Расизм не изолированный процесс, дети впитывают то, что происходит вокруг них. Поэтому было так удручающе наблюдать за ними. Я разговаривал с Гленом днем. Он сказал, что просто хочет продолжить играть в футбол. При этом Глен опечален поведением детей. Он даже не представляет, что могло бы случиться, если бы стадион был заполнен взрослыми болельщиками.
Он сказал, что вчера вечером выключил телефон из-за расистской желчи, которая не прекращалась. Глен – профессионал, но никто не должен мириться с расизмом на поле или за его пределами. Ответ УЕФА, к сожалению, – обычное жалкое молчание. Пока они не начнут исключать клубы из соревнований за расистское поведение, ничего не изменится.
В баннерах нет смысла, если УЕФА мало борется с расизмом на стадионах. Что касается заявления "Спарты", я не комментирую личные оскорбления и нападки", – заявил Анвар.
Напомним, что на стадионе "Спарты" на вчерашней игре была частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени на матч допустили только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.
Latest statement from Glen Kamara’s lawyer @AamerAnwar after Sparta Prague criticised him for calling out the booing of black players last night.— Jordan Campbell (@JordanC1107) October 1, 2021
He says Kamara had to switch off his phone due to the “racist bile which has not stopped” and criticises UEFA’s silence since. pic.twitter.com/2m7vdpAyI3
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