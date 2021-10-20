  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Спартак проиграл Лестеру 3:4. Дака покером спас матч для Лисов – Видео-обзор
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спартак проиграл Лестеру 3:4. Дака покером спас матч для Лисов – Видео-обзор

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Суперкамбэк в Москве

Спартак проиграл Лестеру 3:4. Дака покером спас матч для Лисов – Видео-обзор

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Московский "Спартак" уступил "Лестеру" 3:4, несмотря на то, что москвичи к 44 минуте вели 2:0. Дака всё сделал сам – забил 4 мяча и вытащил победу для "Лисов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спартак (Москва) Лестер Сити Патсон Дака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...