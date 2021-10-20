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Спартак проиграл Лестеру 3:4. Дака покером спас матч для Лисов – Видео-обзор
Суперкамбэк в Москве
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Московский "Спартак" уступил "Лестеру" 3:4, несмотря на то, что москвичи к 44 минуте вели 2:0. Дака всё сделал сам – забил 4 мяча и вытащил победу для "Лисов".
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