Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучше их не злить. Легия – Наполи 1:4. Обзор матча, видео голов
Легия - Наполи ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.11.2021 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" проиграл польской команде первый тайм, но на второй вышел со спортивной злостью. Отставание в один мяч неаполитанцы отыграли с избытком, оформив разгром. Так что вывод прост – лучше "Наполи" не злить.
Смотрите, как развивались события в матче Лиги Европы, в видеообзоре.
Квартет С
"Легия" – "Наполи" 1:4
Голы: Эмрели 10 – Зелински 51 (пен), Мертенс 75 (пен), Лосано 78, Унас 90
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Иранская сила. Заря - ЦСКА 2:0. Видео голов и обзор матча
- 2:0. Заря выгрызает очки у ЦСКА в концовке – Видео
- Заря – ЦСКА София . АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций
- Дэвид Мойес: рост над собой и тихое возрождение Вест Хэма
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...