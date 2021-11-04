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Лучше их не злить. Легия – Наполи 1:4. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Легия - Наполи ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.11.2021 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Лучше их не злить. Легия – Наполи 1:4. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" проиграл польской команде первый тайм, но на второй вышел со спортивной злостью. Отставание в один мяч неаполитанцы отыграли с избытком, оформив разгром. Так что вывод прост – лучше "Наполи" не злить.

Смотрите, как развивались события в матче Лиги Европы, в видеообзоре.

Квартет С
"Легия" – "Наполи" 1:4
Голы: Эмрели 10 – Зелински 51 (пен), Мертенс 75 (пен), Лосано 78, Унас 90

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В статье: Легия (Варшава) Наполи (Неаполь)
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