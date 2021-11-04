Лучше их не злить. Легия – Наполи 1:4. Обзор матча, видео голов

"Наполи" проиграл польской команде первый тайм, но на второй вышел со спортивной злостью. Отставание в один мяч неаполитанцы отыграли с избытком, оформив разгром. Так что вывод прост – лучше "Наполи" не злить.

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Квартет С

"Легия" – "Наполи" 1:4

Голы: Эмрели 10 – Зелински 51 (пен), Мертенс 75 (пен), Лосано 78, Унас 90