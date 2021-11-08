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УЕФА вспомнил невероятный гол Тайсона в составе Металлиста - ВИДЕО
В 2012 году бразилец открыл счет в матче против "Русенборг"
Фото: uefa.com
8 ноября 2012-го года "Металлист" обыграл "Русенборг" в Харькове в рамках группового этапа Лиги Европы (3:1).
Именно в том поединке бразильский полузащитник Тайсон отметился невероятным голом, который вспоминают до сих пор.
По итоге харьковский клуб занял первое место в своей группе, где еще были "Байер" и "Рапид". "Металлист" остановился в первом раунде плей-офф, проиграв по сумме двух матчей "Ньюкаслу".
Напомним, что сейчас Тайсон выступает за "Интернасьонал". В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и выполнил одну результативную передачу.
Define golazo:— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2021
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