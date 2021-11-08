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УЕФА вспомнил невероятный гол Тайсона в составе Металлиста - ВИДЕО

Лига Европы
(4 голосов)

В 2012 году бразилец открыл счет в матче против "Русенборг"

УЕФА вспомнил невероятный гол Тайсона в составе Металлиста - ВИДЕО

Фото: uefa.com

Новина українською

8 ноября 2012-го года "Металлист" обыграл "Русенборг" в Харькове в рамках группового этапа Лиги Европы (3:1).

Именно в том поединке бразильский полузащитник Тайсон отметился невероятным голом, который вспоминают до сих пор.

По итоге харьковский клуб занял первое место в своей группе, где еще были "Байер" и "Рапид". "Металлист" остановился в первом раунде плей-офф, проиграв по сумме двух матчей "Ньюкаслу".

Напомним, что сейчас Тайсон выступает за "Интернасьонал". В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и выполнил одну результативную передачу.


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В статье: Тайсон Металлист (Харьков)
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Источник:
UEFA

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Комментарии (4)
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Матч Футболович
08.11.2021 в 17:11
ДА это был ШЕДЕВР!!! Можно смотреть вечно! КРА-СО-ТА!!!
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0
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c99baf (Харьков)
08.11.2021 в 16:26
Есть шо вспомнить,но ничего,будут ещё в МХ Тайсоны,Сосы,Шавьеры...
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-2
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satellite (Харьков)
08.11.2021 в 16:09
Такое не забывается!!!
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+1
0
KadimXa (Харьков)
08.11.2021 в 15:30
Да гол супер. И группа солидная.
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