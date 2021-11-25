ЛЕ. Монако в домашнем матче справляется с Сосьедадом и получает путевку в плей-офф

Сегодня в матче 5-го тура Лиги Европы встретились "Монако" и "Сосьедад". Команды боролись за первое место в группе, которое уже сегодня обеспечило бы выход в плей-офф турнира. Вес поединка был слишком велик, и именно Ковач избрал правильную тактику на него. Команда из Франции играла в атаке весь первый тайм, а во втором отошла в оборону и не пропустила соперника к своим воротам.

Уже на 7-й минуте Бен-Йедер оказался с мячом в штафной площадке "Сосьедада" и прострелил на Головина. Россиянин пробил, но защита испанского клуба успела вовремя заблокировать. Несколькими минутами позже уже подопечные Альгуасиля имели классный момент. Они получили право на штрафной удар, и к мячу подошел Оярасабаль. Вингер пытался закрутить в ближнюю девятку, но Нюбель без проблем поймал в руки.

После этого давление "Монако" значительно увеличилось. Как результат, на 27-й минуте нашего поединка забивает Фоланд. Головин в штрафной находит пасом немецкого форварда, а тот классно обрабатывает мяч и пробивает по центру. Голкипер уже был отыгран.

Однако не все было так просто для монегасков. На 35-й минуте встречи сравнивает счет "Сосьедад". Янузай отдает диагональный пас на Исаака, а тот без проблем перебрасывает вратаря. Счет на табло становится 1:1. Такое развитие событий совсем не устраивало "Монако". Клуб смог отыграться уже через две минуты. Следовала подача со стандарта с левого фланга, а Бадиашиль на дальней штанге сбросил на Фофана. Тот забил головой в пустые ворота, сделав счет 2:1.

Второй тайм и французы, и испанцы начали очень вяло. Сложилось впечатление, что победа сегодня не слишком нужна "Сосьедаду". Монегаски сначала перестроились в автобус и стали стеной у своих ворот, а позже поняли, что и при игре выше сопернику не удается создать острые моменты. Сделанные Ковачем замены оказали положительное влияние на клуб, и победный счет удалось удержать до конца поединка.

По результатам сегодняшней встречи "Монако" проходит в плей-офф Лиги Европы, а "Сосьедад" будет бороться за еврокубковую весну в последнем матче группового этапа. Подопечным Альгуасиля нужно хорошо постараться, чтобы не пришлось играть только в Ла Лиге.

Монако – Сосьедад 2:1

Голы: Фолланд 28, Фофана 38 – Исак 35

Монако: Нюбель, Оливейра. Марипан, Бадьяшиль, Сидибе, Головин, Жан Лукас, Фофана, Диоп, Бен Йеддер, Фолланд.

Сосьедад: Райан, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Салдуа, Мерино, Субименди, Силва, Оярасабаль, Исак, Янузай.

Предупреждения: Марипан 15, Головин 33 – Салдуа 44. Янузай 58, Субименди 75

Удаление: Фофана 90