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Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лейпциг - Реал Сосьедад, Лига Европы, 17 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лейпциг - Реал Сосьедад, которые встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Гости дважды выходили вперед, но у хозяева каждый раз находились аргументы в ответ. Сначала Нкунку сравнял после гола Ле Нормана, затем Форсберг забил пенальти после того, как Оярсабаль реализовал свой 11-метровый. Ответная игра состоится через неделю.
Лига Европы. Стыковые матчи. Первая игра
Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
Голы: Нкунку 30, Форсберг 82 пен. – Ле Норман 8, Оярсабаль 64 пен.
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