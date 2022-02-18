Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лейпциг - Реал Сосьедад, которые встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Гости дважды выходили вперед, но у хозяева каждый раз находились аргументы в ответ. Сначала Нкунку сравнял после гола Ле Нормана, затем Форсберг забил пенальти после того, как Оярсабаль реализовал свой 11-метровый. Ответная игра состоится через неделю.

Лига Европы. Стыковые матчи. Первая игра

Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2

Голы: Нкунку 30, Форсберг 82 пен. – Ле Норман 8, Оярсабаль 64 пен.