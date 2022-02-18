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Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Лейпциг - Реал Сосьедад, Лига Европы, 17 февраля 2022

Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Лейпциг - Реал Сосьедад, которые встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Гости дважды выходили вперед, но у хозяева каждый раз находились аргументы в ответ. Сначала Нкунку сравнял после гола Ле Нормана, затем Форсберг забил пенальти после того, как Оярсабаль реализовал свой 11-метровый. Ответная игра состоится через неделю.

Лига Европы. Стыковые матчи. Первая игра
Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
Голы: Нкунку 30, Форсберг 82 пен. – Ле Норман 8, Оярсабаль 64 пен.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) РБ Лейпциг
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