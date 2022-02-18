Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будущий победитель ЛЕ начинает с победы. Видео голов и обзор матча Севилья - Динамо Зг 3:1
Верите, что Севилья ещё один раз возьмёт Лигу Европы?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" ранее уже семь раз поднимала над головой трофей за победу в Лиге Европы и Кубке УЕФА, поэтому очевидно, что после попадания в плей-офф турнира андалусцы считаются одним из главных претендентов как минимум на очередной финал. Старт получился успешным, правда, соперник в раунде Стыковых матчей у подопечных Хулена Лопетеги достаточно проходной: загребское "Динамо". Впрочем, на 44 минуту встречи счёт на табло был 1:1, однако затем фаворит взял своё. Вторая встреча состоится в Хорватии через неделю.
"Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 3:1
Голы: Ракитич 13 (пен.), Окампос 44, Марсьяль 45+1 - Оршич 41
Популярное сейчас
- Ничья Барселоны с Наполи, победа Динамо, заявление Ярославского. Главные новости за 17 февраля
- Лига конференций. Буде-Глимт шокировал Селтик, победы Лестера и Марселя
- Лига Европы. Барселона - Наполи 1:1. Катеначчо сработало
- Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко стала новой ведущей на MEGOGO
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
Новости по теме
- 23:56 Зарубежные С дебютном голом Марсьяля. Севилья дома обыграла Динамо Загреб
- 14:17 Прогнозы на футбол Возвращение короля. Севилья - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17 февраля 2022
- 09:14 Украинские Мечта Ахметова, приведшая к неудаче. Коноплянка не показал в Шахтере ни амбиций, ни желания