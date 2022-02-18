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Будущий победитель ЛЕ начинает с победы. Видео голов и обзор матча Севилья - Динамо Зг 3:1

Лига Европы
(1 голосов)

Верите, что Севилья ещё один раз возьмёт Лигу Европы?

Будущий победитель ЛЕ начинает с победы. Видео голов и обзор матча Севилья - Динамо Зг 3:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" ранее уже семь раз поднимала над головой трофей за победу в Лиге Европы и Кубке УЕФА, поэтому очевидно, что после попадания в плей-офф турнира андалусцы считаются одним из главных претендентов как минимум на очередной финал. Старт получился успешным, правда, соперник в раунде Стыковых матчей у подопечных Хулена Лопетеги достаточно проходной: загребское "Динамо". Впрочем, на 44 минуту встречи счёт на табло был 1:1, однако затем фаворит взял своё. Вторая встреча состоится в Хорватии через неделю.

"Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 3:1
Голы: Ракитич 13 (пен.), Окампос 44, Марсьяль 45+1 - Оршич 41

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В статье: Динамо (Загреб) Севилья
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