ЛЕ. Аталанта - Байер 3:2. Гол и два ассиста Малиновского, разочарование его команды

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Байер" 3:2

Голы: Малиновский 23, Муриэль 25, 49 - Арангис 11, Диаби 63

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити (Паломино 69), Демираль, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Дзаппакоста (Меле 77), Малиновский (Бога 69), Коопмейнерс, Муриэль (Миранчук 77)

"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса 80), Та, Тапсоба, Баккер, Паласиос, Арангис, Адли (Паулиньо 80), Виртц (Азмун 85), Диаби, Аларио (Коссуну 61)

Предупреждения: Толой 64 - Баккер 74, Виртц 78

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Учитывая и силу команд, и их яркость, стремление постоянно атаковать, прессинговать, играть в бешеном темпе, посылать много игроков к воротам соперника, этот матч вполне можно было считать центральным в 1/8 финала Лиги Европы. Джан Пьеро Гасперини назвал "Байер" худшим жребием, Исполнительный директор последнего Руди Феллер назвал "Аталанту" "абсолютной Топ-командой" и заявил, что для ее прохода нужно отыграть два великолепных матча и никогда не выключаться.

Первый матч был неимоверно увлекательными качелями. В первом тайме "Байер" владел мячом 60 процентов времени, но по ударам по воротам уступил со счетом 5:10, а по ударам в створ - 1:7. И именно статистика ударов лучше отображала расклад сил. Во втором и по ударам , и по владению явно доминировала "Аталанта", и ей не хватило лишь точности.

Первые минуты матча хозяева провели в агрессивном прессинге. Активный Малиновский пробил с 18-ти метров. Слабо, по центру, и почти сразу же после этого гости провели ударные минут десять, в свою очередь прессингуя. Арангис послал штрафной в стойку, а удар с игры низом с 16-ти метров - в ворота. Получил он пас от Виртца, прорвавшегося и собравшего вокруг себя троих соперников. "Богиня" ответила похожей комбинацией с Малиновским в роли Виртца, но Толой также пробил по центру.

Далее бергамцы начали ловить на перехватах и контратаках. Малиновский прорвался на угол штрафной, отдал Муриэлю, прикрывшему мяч и отдавшему Руслану. Который был уже в центре штрафной. 1:1. Затем Толой перехватил, отдал украинцу, тот пробросил защитника и вывел Муриэля на вратаря. 2:1. Также Градецки тащил удары Муриэля и Дзаппакосты после прорывов слева, удар Коопмейнерса издали с паса Малиновского. Руслан также не попал головой с трех метров. Не ожидал, что мяч попадет к нему.

Второй тайм "Аталанта" уже начала давлением, позиционными атаками. Вместе с тем, не гнушаясь и перехватывать мяч и мчаться к воротам. Она выглядела как в лучшие времена. Малиновский прорвался в штрафную и пробил в защитника. Также отдал направо, получил назад, оставил Муриэля в штрафной с защитником, а Луис четко закрутил. Градецки отбил удар Хатебура, удар головой своего игрока при угловом. И невероятным образом ногой, уже упав в другой угол, достал удар Муриэля почти в упор.

Правда, именно после таких минут "Аталанта" позволила себе расслабиться. "Байер" ещё и выполнил замену, убрав единственного форварда в пользу третьего центрального защитника. Как ни странно - помогло. Джимсити проиграл выигрышную верховую дуэль, Диаби прошёл вперёд и закрутил низом в дальний угол. А вскоре покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра, Малиновский, и обе команды потеряли точность. Мяч держали хозяева, обе играли быстро, пытались пробивать по воротам. Но неудачно.

"Аталанта" пребывала в кризисе. Лишь одна победа в семи матчах лиги (и без забитых в четырех из них), вылет из Кубка Италии. Проблемы в Топ-матчах в Италии - семь таких подряд без побед. Причем прежде всего она страдала из-за отсутствия скорости. Сегодня скорость вернулась, вернулись желание и креатив. Она полностью переиграла соперника и должна была выиграть с большим счетом. Однако соперник, остановивший в гостях в субботу саму "Баварию" (1:1), и сегодня показал зубы.

Как и предупреждал Гасперини, все решится в Леверкузене. Надеемся, что там будет играть Малиновский, сегодня отыгравший великолепно. После дубля в предыдущем раунде против "Олимпиакоса" и такого выступления против "Байера" кажется, что он также вернулся и что Лига Европы - его турнир.