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Особо не выделился. Известна оценка Малиновского за матч с Байером

Лига Европы
(1 голосов)

Украинец провел на поле 65 минут

Особо не выделился. Известна оценка Малиновского за матч с Байером

Фото: atalanta.it

Новина українською

28-летний украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде против "Байера" (1:0). Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут.

За это время Руслан нанес 3 удара по воротам, отдал 9 точных передач (45%), сделал 1 ключевой пас, выиграл 7 из 9 единоборств, также совершил 1 перехват, 1 блок и 1 раз вынес мяч.

За свои действия Малиновский получил оценку 6.9 и 7.3 - от WhoScored и SofaScore соответственно. Это одна из самых низких оценок, среди всех игроков, вышедших в стартовом составе "бергамасков".

Лучшим игроком матча был признан защитник "Аталанты" Мерих Демирал. Он получил оценку 8.5 и 8.6.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Байер (Леверкузен)
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Источник:
sofascore

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