Особо не выделился. Известна оценка Малиновского за матч с Байером

28-летний украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде против "Байера" (1:0). Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут.

За это время Руслан нанес 3 удара по воротам, отдал 9 точных передач (45%), сделал 1 ключевой пас, выиграл 7 из 9 единоборств, также совершил 1 перехват, 1 блок и 1 раз вынес мяч.

За свои действия Малиновский получил оценку 6.9 и 7.3 - от WhoScored и SofaScore соответственно. Это одна из самых низких оценок, среди всех игроков, вышедших в стартовом составе "бергамасков".

Лучшим игроком матча был признан защитник "Аталанты" Мерих Демирал. Он получил оценку 8.5 и 8.6.