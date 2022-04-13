УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хави: Барса хочет выиграть Лигу Европы. Этого трофея нет у нас в коллекции
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Барса хочет выиграть Лигу Европы. Этого трофея нет у нас в коллекции

Лига Европы
(1 голосов)

Серьезная мотивация

Хави: Барса хочет выиграть Лигу Европы. Этого трофея нет у нас в коллекции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави посетил пресс-конференцию накануне матча Лиги Европы против "Айнтрахта".

"Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу. Никаких оправданий быть не может.

Мы - "Барселона", клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол. Надеемся выиграть Лигу Европы - это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба", - приводит слова наставника сайт УЕФА.

Читайте такжеХави: Нам не удавалось сдерживать дьявольские контратаки Айнтрахта

Отметим, что неделю назад команды сыграли вничью 1:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...