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Хави: Барса хочет выиграть Лигу Европы. Этого трофея нет у нас в коллекции
Серьезная мотивация
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави посетил пресс-конференцию накануне матча Лиги Европы против "Айнтрахта".
"Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу. Никаких оправданий быть не может.
Мы - "Барселона", клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол. Надеемся выиграть Лигу Европы - это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба", - приводит слова наставника сайт УЕФА.
Отметим, что неделю назад команды сыграли вничью 1:1.
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