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ЛЕ. Вест Хэм - Айнтрахт 1:2. Немцы стали на шаг ближе к финалу

Лига Европы
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Команде Ярмоленко сегодня не повезло

ЛЕ. Вест Хэм - Айнтрахт 1:2. Немцы стали на шаг ближе к финалу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Лига Европы, полуфинал

Вест Хэм - Айнтрахт 1:2

Голы: Антонио (21) - Кнауфф (1), Камада (54)

Вест Хэм: Ареола, Кресуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Форналс, Райс, Соучек, Лансини, Антонио, Боуэн

Айнтрахт: Трапп, Туре, Хинтеррегер, Тута, Костич, Роде, Соу, Кнауфф, Камада, Линдстрем, Борре

Предупреждения: Соу (79), Хинтеррегер (81)

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В статье: Лига Европы Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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