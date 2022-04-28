Лига Европы
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ЛЕ. Вест Хэм - Айнтрахт 1:2. Немцы стали на шаг ближе к финалу
Команде Ярмоленко сегодня не повезло
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Лига Европы, полуфинал
Вест Хэм - Айнтрахт 1:2
Голы: Антонио (21) - Кнауфф (1), Камада (54)
Вест Хэм: Ареола, Кресуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Форналс, Райс, Соучек, Лансини, Антонио, Боуэн
Айнтрахт: Трапп, Туре, Хинтеррегер, Тута, Костич, Роде, Соу, Кнауфф, Камада, Линдстрем, Борре
Предупреждения: Соу (79), Хинтеррегер (81)
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