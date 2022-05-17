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Результат финала ЛЕ может привести к изменениям в квалификации ЛЧ. Это затрагивает интересы Динамо
Путь в любом случае будет сложный
Фото: Sportbox
В финале Лиги Европы 2021/22 сыграют "Айнтрахт" (Германия) и "Рейнджерс" (Шотландия). На кону стоит не только трофей, но и место в групповом раунде Лиги чемпионов. Обе команды не обеспечили его себе в своих чемпионатах, поэтому финал Лиги Европы выступает трамплином в турнир более высокого уровня.
"Рейнджерс" стал вторым в чемпионате Шотландии и должен стартовать в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2022/23 путем представителей лиг. Если он победит в финале Лиги Европы, то избавится от необходимости играть квалификацию Лиги чемпионов. Тогда в стартовой сетке отбора произойдут изменения. Эти изменения могут затронуть интересы второй команды Украины ("Динамо" Киев), которой изначально определен старт во втором раунде квалификации Лиги чемпионов путем представителей лиг.
Победа "Рейнджерса" в финале приведет к ситуации, когда в третьем раунде отбора Лиги чемпионов на пути представителей лиг будет нечетное количество команд. Для исправления коллизии есть два варианта:
- а) третья команда Франции (самая рейтинговая страна Таблицы коэффициентов на этом этапе) переместится из третьего раунда в раунд плей-офф отбора;
- б) вторая команда Украины, - как самый рейтинговый участник второго раунда отбора Лиги чемпионов пути представителей лиг, - стартует не со второго, а с третьего раунда отбора. Парное количество участников во втором раунде квалификации Лиги чемпионов будет обеспечено изменениями сетки квалификации Лиги Европы и Лиги Конференций.
Какой из вариантов выберет УЕФА – неизвестно. Опыт предыдущих лет показывает, что приоритетный вариант – первый. Он, кроме всего прочего, требует меньше организационных изменений в сетке квалификации.
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Еще один важный нюанс – посев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для его обеспечения "Динамо" нужны два условия – победа "Рейнджерса" в финале Лиги Европы и финиш "Марселя" в чемпионате Франции не на третьем месте.
Необходимое условие во Франции может быть обеспечено при двух сценариях. А именно, если в последнем туре (21.05.2022) Лиги 1:
- а) "Марсель" в матче со "Страсбургом" наберет больше очков, чем "Монако" – в матче с "Лансом";
- б) "Марсель" проиграет "Страсбургу", а "Ренн" победит "Лилль".
Посев в раунде плей-офф Лиги чемпионов обезопасил бы "Динамо" от противостояния с "Бенфикой".
Победа "Айнтрахта" в финале Лиги Европы будет точно означать старт "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов и не посев в раунде плей-офф.
Финал Лиги Европы "Айнтрахт" – "Рейнджерс" состоится 18 мая в 22:00.
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