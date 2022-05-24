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В случае вылета из квалификации Лиги чемпионов Динамо будет претендовать на первую корзину Лиги Европы
Результат финала Лиги конференций может сыграть в этом плане свою роль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая команда Украины "Динамо" будет проходить квалификацию в Лигу чемпионов 2022/23, которая будет состоять с трех раундов. В случае поражения во втором раунде отбора "Динамо" направится в третий раунд отбора Лиги Европы. Если киевлян постигнет неудача на третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов или раунде плей-офф, то произойдет переход сразу в группу Лиги Европы.
Там "Динамо" может быть в первой корзине при жеребьевке.
Сейчас в первой корзине Лиги Европы 2022/23 заняты уже четыре места – МЮ, "Арсенал", "Рома", "Лацио". Гарантированно попадает в группу "Брага", опережающая "Динамо" в рейтинге клубов. Остаются три свободных места в первой корзине и четыре претендента на неё из квалификации Лиги чемпионов (с более высоким, чем у "Динамо", рейтингом): "Динамо" (Загреб), "Црвена Звезда", "Бенфика", "Рейнджерс".
Чтобы в случае неудачи в Лиге чемпионов попасть в первую корзину Лиги Европы, "Динамо" нужно дождаться вылета из отбора Лиги чемпионов не более двух команд с вышеназванной четверки. Это при условии, что финал Лиги конференций 2021/22 выиграет "Рома", которая уже гарантировала себе первую корзину следующей Лиги Европы через чемпионат. Если же победит "Фейеноорд", то допустимым для перспектив "Динамо" будет вылет одной команды из четырех (Динамо" (Загреб), "Црвена Звезда", "Бенфика", "Рейнджерс").
Финал Лиги конференций 2021/22 "Рома" - "Фейеноорд" состоится 25-го мая в 22:00.
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