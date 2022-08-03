ЛЕ. Соперник для Днепра-1 и влияние матчей на формирование корзин Лиги конференций

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Все матчи будут сыграны 04.08.2022

Больше всего украинского болельщика может заинтересовать матч с участием АЕКа и "Партизана". Кроме того, что Сербия – наш конкурент в Таблице коэффициентов, здесь еще определяется соперник "Днепра-1" в раунде плей-офф.

АЭК (Ларнака, Кипр) 18:30 "Партизан" (Сербия).

Помимо Сербии на этой стадии также представлены Чехия, Греция и Швейцария. Все они угрожают украинским позициям в рейтинге, поэтому вызывают усиленный интерес к своим матчам (выгодны победы команд, что выделены жирным).

"Фенербахче" (Турция) 20:00 "Словацко" (Чехия);

"Словацко" (Чехия); "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Цюрих" (Швейцария);

"Цюрих" (Швейцария); "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Слован" (Братислава).

Пара "Фенербахче" – "Словацко" выделяется еще и тем, что у одного из участников личный рейтинг ниже, чем личный рейтинг "Днепра-1". Это может сыграть роль, если украинская команда опустится в Лигу конференций (в случае поражения в раунде плей-офф Лиги Европы). Чтобы претендовать на нечто большее, чем четвертая корзина, "Днепру-1" нужно как можно больше команд с низким рейтингом в Лиге конференций. Потому вылет "Словацко" пойдет на руку. Также в этом контексте интересна пара "Шэмрок Роверс" - "Шкупи". Болеть нужно за ирландцев.

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Шкупи" (Северная Македония).

Если говорить о перспективах "Зари" в Лиге конференций, то ее корзину могут понижать "Партизан", "Олимпиакос" и "Мальме". Первый – потенциальный соперник "Днепра-1", второй – просто наш конкурент в Таблице коэффициентов. А вот "Мальме" в поединке с "Дюделанжем" можно поддержать.

"Мальме" (Швеция) 20:00 "Дюделанж" (Люксембург).

Остальные матчи: