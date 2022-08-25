АЕК Ларнака – Днепр-1. 3:0. Без шансов

К нашему общему сожалению..у нас нет таких фут. школ как есть в таких маленьких странах как в Хорватии ,Голандии или Дании.. Только в ДинамоК ,Шахтер и Днепр75..может еще во Львове..и Все...Достойных кадров очень мало..Откуда же брать таланты . Да еще война мешают..Не до футбола сейчас..Радуемся что хоть так играем Нужно время и терпение