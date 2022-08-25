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АЕК Ларнака – Днепр-1. 3:0. Без шансов
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Фото: scdnipro1.com.ua
"АЕК" Ларнака забил третий мяч в ворота "Днепра-1" в ответном матче плей-офф Лиги Европы против "Днепра-1". Никос Энглезу делает счет по сумме двух матчей 5:1.
83' Никас Энглезу – 3:0.
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.08.2022 в 20:55
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balamyt (Boston)
25.08.2022 в 21:13
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Dimka26 (Чернигов)
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Dimka26 (Чернигов)
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C_Ballack (Днепр)
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