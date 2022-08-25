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АЕК Ларнака – Днепр-1. 3:0. Без шансов

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Ждет Лига конференций

АЕК Ларнака – Днепр-1. 3:0. Без шансов

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"АЕК" Ларнака забил третий мяч в ворота "Днепра-1" в ответном матче плей-офф Лиги Европы против "Днепра-1". Никос Энглезу делает счет по сумме двух матчей 5:1.

83' Никас Энглезу – 3:0.

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В статье: Лига Европы АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.08.2022 в 20:55
Наслідки легіонерів в Україні. Наші не здатні ні на що. Такий напрошується висновок. Куди поділись шевченки, реброви, назаренки, гусєви, шовковські, мілевські, лужні, гусіни...
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balamyt (Boston)
25.08.2022 в 21:13
К нашему общему сожалению..у нас нет таких фут. школ как есть в таких маленьких странах как в Хорватии ,Голандии или Дании.. Только в ДинамоК ,Шахтер и Днепр75..может еще во Львове..и Все...Достойных кадров очень мало..Откуда же брать таланты . Да еще война мешают..Не до футбола сейчас..Радуемся что хоть так играем Нужно время и терпение
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Dimka26 (Чернигов)
25.08.2022 в 21:29
почему Аякс, Загреб, клубы бельгии конвеером продают своих воспитанников, а у нас только одного Мыколенко за последние годы продали. У нас школы хорошие, но вот клубы раскручивать футболистов для продажи не умеют
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Dimka26 (Чернигов)
25.08.2022 в 21:26
сынок Назаренко за Днепр как раз и играетт
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C_Ballack (Днепр)
25.08.2022 в 21:43
Ох и глупости про легионеров....
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