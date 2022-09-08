Лига Европы. 4:2 Лацио над Фейеноордом

Лига Европы. Группа F. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фейеноорд" 4:2

Голы: Луис Альберто 4, Фелипе Андерсон 15, Весино 28, 63 - Хименес 69 (пен.), 88



"Лацио": Проведель, Хюсай, Хила, Романьоли (Патрик 73), Марушич (Раду 76), Катальди, Весино (Милинкович-Савич 70), Луис Альберто (Башич 69), Фелипе Андерсон, Иммобиле (Канчелльери 69), Дзакканьи

"Фейеноорд": Бейло, Педерсен, Траунер, Ханко, Хартман, Шимански (Джаханбакш 46), Тимбер (Пайшао 86), Кекчу, Валемарк (Идрисси 69), Данило (Хименес 64), Дилросун (Вайфер 64)

Предупреждения: Фелипе Андерсон 8 - Идрисси 77

Главный арбитр: Рикардо Де Бургос (Испания)

В мае "Фейеноорд" играл в финале Лиги Конференций, забив в плей-офф того турнира 17 мячей. Сезон 2022/23 в лиге начал 13-ю очками в пяти турах с разницей мячей 14:5. Но все же явно изменился. Летом продали всех, и сегодня с первых минут вышли лишь три участника майского финала. А в Еврокубках прежде всего важны сыгранность и опыт. "Лацио", хотя и разочаровывает в них, опытен и сыгран. Еще и был зол и желал реабилитироваться за невнятное начало сезона в лиге.

В первые полчаса игры "орлы" просто смели соперника с поля. Возможно, "Фейе" ожидал существенную ротацию и не был готов к первому составу. Владение мячом "Лацио" выиграл со счетом 70:30, по ударам по воротам - 5:0. Весино отличным пасом вразрез вывел Луиса Альберто уже в дебюте. Иммобиле в контратаке бросил вправо Андерсону. Бразилец прорвался в штрафную, пробил слабо, но Бейло пропустил под рукой. Затем Весино добил после прерывания прострела Дзакканьи вратарем.

Далее итальянцы доминировали еще минут 35. Луис Альберто прямым ударом с углового попал в перекладину, Иммобиле чуть не закрутил. Альберто отдал пас вразрез на Весино, оформившего дубль. Хотя здесь уже голландцы также создавали. Проведель отбил удар Шимански. А в последние 25 минут они доминировали. Хименес реализовал пенальти и добил после удара Идрисси в перекладину, еще один пенальти мексиканца в итоге отменили после просмотра видео (Хила и вправду достал мяч).

В целом более чем заслуженная победа "Лацио". Кстати, сотая в его Еврокубковой истории.