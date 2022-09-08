ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 0:1. Манкунианцы уступают из-за сомнительного пенальти

Лига Европы

Группа Е, первый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Марко Ди Белло (Италия)

Качели "красных дьяволов" продолжаются. На этот раз они были под аккомпанемент баскской медленной спокойной мелодии – именно такой можно назвать сегодняшнюю победу "Реала Сосьедад".

Первый тайм вообще нельзя записать в актив гостям. Команды начали в очень медленном темпе, но со временем интенсивность начала увеличиваться, однако только из-за заслуги “Манчестер Юнайтед”. Хозяева силами Эриксена, Антони и Роналду попытались обострить, но все было "возле опасности". Разве можно вспомнить гол головой от Криштиану, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Слишком часто там находился сегодня португалец

В перерыве тен Хаг решил выпустить Фернандо и Мартинеса. Благодаря этому игра приобрела новые краски, но у аргентинца получилось из них нарисовать целую картину. На 56-й минуте он в эффектном подкате в последний момент выбил мяч из-под нападающего гостей, который уже готов был замыкать прострел Кубо в пустые ворота (японец сегодня был самым активным игроком басков). А вот уже на 57-й за Мартинес привез пенальти в ворота де Хеа.

Правда о вине аргентинца, наверное, громко сказано. Давид Сильва пробил, мяч попал в бедро Мартинесу, а дальше рикошетом в руку. Итальянский арбитр очень уверенно указал на точку и после пересмотра VAR решение не изменил. Хотя, на самом деле, странно, ведь от колена в руку была очень малая траектория и такую ​​игру можно трактовать как "непреднамеренную". В то же время Мендесу было все равно – он пробил точно в правый угол. Де Хеа угадал, но шансов вытащить такой хороший выстрел у него не было.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Вальяжно играли в атаке "манкунианцы" к этому моменту, но после пропущенного немного собрались. Созданные моменты точно были опасны, но исполнение от хозяев было плохим. Шанс был у Фернандеша – он с нескольких метров головой ударом от газона пробил выше ворот. Также момент создали для Санчо, но тот не смог банально поразить мяч с расстрельной позиции. Кроме этого два дальних удара нанес Каземиро, но для Ремиро это была нетрудная работа.

"Манчестер Юнайтед" не только впервые пропустил от "Реала Сосьедад", но и впервые уступил баскам за пять очных встреч. Кроме этого, сегодня произошло еще одно мини-чудо: Роналду все-таки дебютировал в Лиге Европы. Да, он играл еще в далеком 2002-м за "Спортинг" в Кубке УЕФА, однако после реновации второго по престижности евротурнира португалец в нем сыграл впервые. Старт получился такой себе: после первого тура "манкунианцы" уступают в группе только "Омонии".

"Манчестер Юнайтед" – "Реал Сосьедад" 0:1

Гол: Мендес 59 (пен.)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот (Мартинес 46), Магуайр, Линделеф, Маласия (Макнилл 83) – Фред, Каземиро, Эриксен (Фернандеш 46) – Антони (Санчо 71), Роналду, Эланга (Гарначо 71)

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель (Сола 84), Элустондо, Пачеко, Муньос – Мендес (Туриентес 84), Зубименди, Мерино – Сильва (Чо 65), Садик (Серлот 46), Кубо (Барренечеа 78)

Предупреждения: Мартинес 57, Фред 83 – Сильва 60, Муньос 70, Турриентес 89