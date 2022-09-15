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ЛЕ. Динамо - АЕК (Ларнака) 0:1. Заявка... на дно

Лига Европы
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(1 голосов)

Команда Мирчи Луческу проиграла четвертый еврокубковый матч подряд

ЛЕ. Динамо - АЕК (Ларнака) 0:1. Заявка... на дно

Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

А помните, какое настроение царило несколько недель назад? "Динамо" добивалось результата на ранних этапах квалификации Лиги чемпионов и смахивало на команду, которая едва ли не в одиночку способна (и будет) тянуть Украину в Таблице коэффициентов. Но вот оно как завертелось: "Шахтер" после двух туров группового раунда имеет победу и ничью, "Днепр-1" – победу, а "Динамо" не выстрадало даже ничью.

У Мирчи Луческу есть основания для жалоб – команда постоянно в пути, лишена возможности играть дома. Но в таких условиях – абсолютно все украинские команды. "Динамо" страдает от эпидемии травм – это факт, и эта черта уникальна в картине неприятностей киевского коллектива. Однако "Динамо" едва ли не меньше всех украинских еврокубковых представителей пострадало от войны. Поэтому и ожидания соответствующие. Поэтому и больно, что эти ожидания разлетаются вдребезги.

АЕК ничего особенного в матче не показал – но выиграл его благодаря шикарному голу Дьюрчо со штрафного. Вопрос не к Бойко, у которого на самом деле не было шансов парировать этот удар, вопрос к Забарному, фолившему на подступах к штрафной. Были еще вспышки до перерыва: например, фланговый прострел и несколько прорывов мощного Олатунджи. Но в свои лучшие времена "Динамо" не почувствовало бы эти уколы.

И точно сильнее давило бы впереди, а так… Был классный гол после передачи Андриевского, сбрасывания Дубинчака и удара Буяльского под штангу. Однако в момент передачи Андриевского Дубинчак был в офсайде. Свой момент получил и Денис Гармаш, что еще раз напомнило болезненный факт – нападающего у "Динамо" нет. Удар Сидорчука был хорошим, но только первым в створ ворот от украинской команды. На 45-й минуте.

Не сказать, что в игре была сплошная грусть, но "Динамо" явно не хватало мощности создать такое давление, под которым защита соперника затрещала бы. Удар Сироты головой, неудачная передача в направлении Беседина, безрезультатная попытка Цыганкова применить дриблинг… так и играли, изъявляя желание забить и не проиграть, но не имея реальных рычагов влияния.

Уже применялись даже такие методы, которые никогда бы не были в приоритете. К примеру, дальний удар от центрального защитника Сироты. На самом деле, было достаточно остро как для такого матча. Но авантюрно. Более осмысленно было тогда, когда Буяльский вырвался на оперативный простор и бил с острого угла. Это уже имело признаки давления, но все еще не тотального.

На финальном отрезке "Динамо" доминировало, но этого все равно не хватило даже для того, чтобы не проиграть. Если учитывать тот факт, что дальше будут два матча с "Ренном" – перспективы крайне туманны. Это "заявка", чтобы эту группу окончить на дне.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фенербахче" 2 1 1 0 4-3 +1 4
2 "Ренн" 2 1 1 0 4-3 +1 4
3 АЕК 2 1 0 1 2-2 0 3
4 Динамо 2 0 0 2 1-3 -2 0

Лига Европы. Группа В. Второй тур
15.09.2022. Польша. Стадион "Краковия"
Арбитр в поле - Якоб Кехлет (Дания)

"Динамо" (Киев, Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр) 0:1
Гол: Адам Дьюрчо 8

"Динамо": Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Владислав Ванат 84), Виктор Цыганков, Александр Андриевский (Владимир Шепелев 68), Денис Гармаш (Артем Беседин 46), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзёра (Александр Караваев 67)

АЕК: Кенан Пирич, Ненад Томович, Иван Тричковски (Гус Ледес 64), Анхель Гарсия, Пере Понс (Гиоргос Наум 73), Виктор Олатунджи (Рафаэл Лопеш 73), Кипрос Христофору, Адам Дьюрчо (Никос Энглезу 77), Омри Альтман, Рафаил Мамас (Ойер Санхурхо 64), Хрвое Миличевич

Предупреждения: Александр Андриевский 35, Сергей Сидорчук 76 - Анхель Гарсия 42, Рафаил Мамас 44, Пере Понс 63, Кенан Пирич 84

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (86)
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Рівнянин (Рівне)
16.09.2022 в 00:14
А кому там грати??? На всю команду набереться півтора чоловіка,які хоч якось управляються з мячем!
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0
0
Lviv1256 (Львів)
16.09.2022 в 00:14
Я вкотре задаюсь питанням; " То ж який СІКРЄТ треба знати, щоб вперто випускати Бєсєдіна на поле, позбавляючи команду, як мінімум, одного гравця?"
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0
0
avatar
riccо-sc (Київ)
16.09.2022 в 00:13
Нормальна гра. Не ідеальна, але нормальна. Хлопцям потрібно трохи часу, щоб зігратись. Зараз команда молода і будується на перспективу. Далі буде краще.
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0
0
osadob07 (жмеринка)
16.09.2022 в 00:12
знаете чем они отличаются от пиратов?-у пирата только одна нога деревянная
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
16.09.2022 в 00:08
Луческу нужно выгонять, но Беседину не место в профессиональном футболе. И вообще рыба гниет с головы - с Суркисами ничего хорошего ждать не приходится...
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
16.09.2022 в 00:13
А що готові викупити Динамо та очолити тренерський штаб
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0
0
Динамо 1993 (Харків )
16.09.2022 в 00:07
Рожу суркіса
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0
0
Динамо 1993 (Харків )
16.09.2022 в 00:06
Хлопці, зніміть Прапор України з футболок, ну навіщо ця ганьба?! Коли зможете грати тоді й одягають, а поки що року суфікса на всю спину(((
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+2
-1
alex.belogubko (одесса)
16.09.2022 в 00:06
Суркис прилетел в Польшу на частном самолёте друга Павелко и ещё новая форма не фартовая им лучше подойдёт форма цвета паноса --обсераються везде ЛЧ-ЛЕ и в дворовом УПЛ --надо разогнать весь этот ХЛАМ пусть идут на фронт а им ещё платят бабки за этот позор--они позорят имя клуба ДК
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.09.2022 в 00:05
почему никто не пишет об игре? гол-то красивый забили в "девятину"
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
16.09.2022 в 00:06
Та гол скоріш випадковий... Але неспроможність навіть кіпріотам забити справді ЖАХає!
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.09.2022 в 00:09
Пусть киприоты и пишут о «девятине», а у нас 0.)
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.09.2022 в 00:04
Да что же это за х**** такая? В Европе вообще есть хоть какая команда, которую Динамо может обыграть? У Шахтёра все разбежались, а у Динамо то что? Капец, такое смотреть невозможно. От МЛС уже подташнивает, а это ещё «круче»
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
16.09.2022 в 00:04
Суркі, цигган і ці обтатуйовані фраєра просто витирають ноги стягом динамо, плюють нам в обличчя. Зеленський конфіскуй будь ласка клуб у цих ....... , а можливо вони програли його в казіно?? Пишем петицію.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 00:03
Ви це насправді?????? Фани Динамо, ви все ще будете захищати Луческу і його виправдання???? Може відкрийте вже очі! Дуже боляче і гидко таке дивитись матч за матчем(((((
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
16.09.2022 в 00:03
"Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, — и спёкся!" Виглядає, що і Динамо рвануло за ЛЧ... та скоріш СОРОКА мільйонами, а теперішній стан навіть для ЛЄ під питанням Мало того, що із-за війни час в дорозі став занадто великим, так ще двох гравців з основи вибило... І знов питання до тренерського штабу... В той же час звільняти, щоб поставити умовного "Льоху" Чи стане краще? ЦУГЦВАНГ!
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0
0
avatar
WuTang (Київ)
16.09.2022 в 00:06
2 матчі - нуль очок, яка ЛЄ?
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
16.09.2022 в 00:10
Бо команда СПЕКЛАСЬ під час гонитви за 40 млн! Утім скажи півтора місяця тому, що ми не готові до ЛЧ, тому не рвемо пупка Свої ж вболівальники зіжрали! Ну і сорок дуже приваблива цифра
0
0
oleg dynamo (львівська)
16.09.2022 в 00:12
як на мене,циган все робить правильно з того що має( і заміни правильні)...але рівень десь пів команди,це "біда" от нині наприклад Бесєдін переплюнув самого себе...Андрієвський,Шепелєв,Кендзьора їх не має бути навіть у дублі такого клубу,,,йдуть додаткові хвилини мяч у Сироти а він замість пасу воротарю бє в аут...це що таке...тут щось з психологією напевне...?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.09.2022 в 00:03
кто там ещё хочет купить инфузорию витеньку? тыщ сто хоть дадут?
Ответить
+1
-2
avatar
WuTang (Київ)
16.09.2022 в 00:07
такі як ти навіть окупантам не цікаві
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.09.2022 в 00:10
мне до дупамо твоё мнение )))
0
-1
avatar
WuTang (Київ)
16.09.2022 в 00:12
так само як і всім до твого гною
0
0
osadob07 (жмеринка)
16.09.2022 в 00:03
Ладно. Но мне просто странно, что всей командой на поле дрочить можно, а одному дома нельзя.
Ответить
0
0
Дыр0к0л (Енакиево)
16.09.2022 в 00:01
Днари куевские снова обо.ались!! А главное сколько было слов что именно ДиНамО будет очки приносить!!
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+1
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
16.09.2022 в 00:01
В черговий раз пишу Динамо -дно в цьому сезоні, дурнем потрібно бути щоб Гармаша ставити нападаючим, а Беседіна тим більше, невже Луческу незрозуміло? Суркіси хочуть сплавити Динамо, потрібно їм у цьому допомогти. Нападаючого. хоч би якого немає, Суркісу і Луческу по барабану.
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0
-1
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WuTang (Київ)
16.09.2022 в 00:02
гармаш в матчі з фенером грає 88 хвилин - хіба циган не бачив що з нього нічого?
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0
0
Скажений Заєць (Вінниця)
16.09.2022 в 00:00
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0
0
Pianist (Киев)
16.09.2022 в 00:00
Боже, какие сволочи. Слов нет. Ненавижу Суркисов. Ненавижу Левочкина, сидящего на трибунах. Ненавижу эту золотую молодёжь, называющую себя футболистами Динамо. Уроды. В военкомат!!!!!!!!!!!!!!!
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+6
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Romerik (YNWA)
15.09.2022 в 23:59
Ну...Кіпрський футбол на підйомі)) А якщо серйозно, то хз що робити. Гра нагадує "михайличенківко - хацкевичку". З одного боку травми ключових лідерів, з другого - ну навіть в такому сккладі треба вигравати кіпр. Суркіс звичайно тєрпіла, особливо по відношенню до Луческу, но якщо так і далі буде, думаю зимою тут буде Шева
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+2
0
sidor3 (Киев)
16.09.2022 в 00:01
Шева никогда при Суркисах тренером не будет
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0
0
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Romerik (YNWA)
16.09.2022 в 00:05
Та ну... Суркісня з Шевою немає ніяких тьорок, навіть на фоні кума президента. Та і Шеві зараз мягко кажучи нема з чого вибирати. Італійців сюди не затягнеш, зате динамівське серце буде))
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Скажений Заєць (Вінниця)
16.09.2022 в 00:04
Який Шева тут треба Лужного або Максимова.
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0
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Romerik (YNWA)
16.09.2022 в 00:08
Треба то треба, але ж в голові суркіса ні той ні той не дотягує по, скажемо так, хайповості чи розкрученості до бренду ДК. І пофіг що це повна фігня, але хазяїн барін як то кажуть. Не ми вирішуємо долю клубу))
0
0
Karamba911 (Львів)
15.09.2022 в 23:59
Динамо сьогодні старалось......, але з доброго це все(((
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0
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WuTang (Київ)
15.09.2022 в 23:59
Ось старий циган і довів що йому до Лобановського НІКОЛИ!!!
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Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 23:58
Не в ту сторону полоску на футболках нарисовали.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 23:59
форма называется "почтальон печкин". не хватает только ушанки))
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-2
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alex 66 (Кременчук)
16.09.2022 в 00:04
То гальмівний слід, бо вони тормоза
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-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.09.2022 в 00:07
Барселиниуc (землянин) Там на спине забыли нарисовать полоску, потому и проиграли
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0
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alex 66 (Кременчук)
15.09.2022 в 23:58
Ну як я й казав...АЕК заб'є а чи заб'ємо ми питання. Тушимо світло, лягаємо спати, тихої ночі. А ДК
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0
0
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WuTang (Київ)
15.09.2022 в 23:58
луческу - на йух з Динамо разом з суркісом
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+3
-1
Не дармоед (Запорожье)
16.09.2022 в 00:02
А ещё пускай поленья прихватят.
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0
0
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WuTang (Київ)
16.09.2022 в 00:03
бесєдін, гармаш, караве, кендзьора - на йух
0
0
Скажений Заєць (Вінниця)
15.09.2022 в 23:58
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0
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
15.09.2022 в 23:57
Не заявка на дно. Это конкретное дно, днище я бы сказал. Суркис выганяй этот сброд. Пусть идут в ЗСУ. Бери пацанов со школы пусть играют. Уверен хуже не будет. Когда футболисту 23 и больше и он проигрывает Кипру то с этого инвалида нечего не получится. Динамо зачем так позорить страну???
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+8
0
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alex 66 (Кременчук)
15.09.2022 в 23:59
ДК
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+1
0
axel 777 (Бердичев)
15.09.2022 в 23:57
Старому пердуну давно пора на пенсію.Цікаво,після такої ганьби Суркіс нарешті отямиться?
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+3
-4
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
16.09.2022 в 00:03
Да при чем здесь тренер. Если футболисты (хотя так называть их слишком громко) просто не умеют от слова нечего. Ты посмотри. Пасы в никуда даже когда не кто не трогает. Пока наши думают что с мячом делать, соперник уже отбирает или перехватывает. Тут нет футболистов. С 11 людей максимум 2 что то умеют
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+2
-1
axel 777 (Бердичев)
16.09.2022 в 00:05
Валерий Васильевич из простых пацанов делал звезд.Луческу как тренер застрял в начале 2000-х.Старый дед новых идей не родит.
+1
-1
Рівнянин (Рівне)
16.09.2022 в 00:09
Згідний!Стадо баранів! Ні ударить,ні пас віддати.Примітивна і тупа гра абсолютно без будь-якого креативу!
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
16.09.2022 в 00:03
Та Суркісу по барабану, Динамо це чи не Динамо......
Ответить
0
0
Не дармоед (Запорожье)
15.09.2022 в 23:57
Командо дармоедов. Такие днища как андриевский и Ко ,что делают в клюбе.
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 23:57
маникюры)))
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+2
-1
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WuTang (Київ)
16.09.2022 в 00:01
андрієвський, кендзьора, караваєв, дубінчак, дибільне дно бесєдін, гармаш.....
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
16.09.2022 в 00:03
якраз з Дубінчака будуть люди,в цей список Шепелєв торм.. підходить на 100%
+1
0
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WuTang (Київ)
16.09.2022 в 00:04
яке дубінчак? ніколи навіть рівня караве не достягне.
0
0
oleg dynamo (львівська)
16.09.2022 в 00:01
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
15.09.2022 в 23:56
ДК програло Дніпру, Дніпро програв АЕКу, так чого ж ДК має вигравати в АЕК ?
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+2
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 23:56
Тот случай, когда Лужный не самый худший вариант.
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+6
-1
Рівнянин (Рівне)
16.09.2022 в 00:11
А ще краще-Кварцяний! Він їх навчив би Батьківщину любить!
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
16.09.2022 в 00:13
Кварц и Лужный и надо новый хозяин
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 23:56
мож, фуа-гра подбивает "мастеров" плавить "мистера"?
Ответить
0
-4
Тренерую (Столица)
15.09.2022 в 23:55
Пора цыгана убирать, пока не поздно!
Ответить
+5
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
16.09.2022 в 00:00
Двох)), .....кова
Ответить
0
-1
Djarik87 (Киевская область)
15.09.2022 в 23:55
Хочется каждому кривоногому высеру харкнуть в рожу зелёной соплёй. суркису в первую очередь
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+3
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
15.09.2022 в 23:55
Коли вже тих гармашів,бесєдєних,сидорчуків,шепєлєвих повигонять,а візьмуть молодих хлопців з ю 19.Які навіть і програють,то не буде так прикро.
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+5
-2
shat (киев)
15.09.2022 в 23:59
полностью согласен
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.09.2022 в 23:55
Слава богу діди на селі цю #уйню не бачили ...
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+7
-3
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
16.09.2022 в 00:00
Я десь був і радий що мій дядько того жаху не бачив.Слухав в ютубі.то хоть не так страшно.
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0
0
pofiq 50 (Олександрія)
15.09.2022 в 23:54
Суркіс став кризового менеджера Юру Максімова..Наостогидло дивитись цю ганьбу..Иначе буде торба..
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+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 23:54
в пути на дно - так правильно
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+3
-1
Kela (Одесса)
15.09.2022 в 23:54
ні в чемпі, ні в ек, якесь посміховиське
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+6
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
15.09.2022 в 23:54
Чмошники грьобані... Вас навіть тандем Гвардіола-Клопп не врятує...
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+4
-2
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Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 23:54
Шобы да, так нет.
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+1
0
Alex-696 (Немирів)
15.09.2022 в 23:53
Це просто ганьба. Таке враження, що всі разом розучились грати. І тренувати.
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+5
0
magnum power (БОМЖ)
15.09.2022 в 23:53
нічого не поробиш. програли гранду, ларнакський футбол зараз на підйомі.
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+4
0
vlotko (Броди)
15.09.2022 в 23:57
ДК програло Дніпру, Дніпро програв АЕКу, так чого ж ДК має вигравати в АЕК ?
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2022 в 23:52
Вроде и желание было и скорость командная, но... Команда без нападения и без нападающих. Было видно, что они не знают как это довести атаку до момента, до гола. Рывки, пасы туда вперед, в основном в никуда, и всё. Поэтому повезло хоть в Лигу Чемпионов не попали, пока даже кипрские команды им не по зубам. Хотя старались, это всё что могут наверное.
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+4
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
16.09.2022 в 00:08
Как без нападающих ? А Беседин ?
Ответить
0
-1
Mexxxxx (Просяная)
16.09.2022 в 00:10
Злая шутка)
0
0
Lion Killer (Львів)
15.09.2022 в 23:52
а кому і скільки ше раз треба програти, шоб Луческу пішов в відставку? оО
Ответить
+6
-1
Зритель (Харьков)
15.09.2022 в 23:56
При такій грі та таких результатах - скоро піде.
Ответить
+4
0
oleg dynamo (львівська)
16.09.2022 в 00:00
тут і Гвардіола з Клопом нічого не зроблять....а дєд тренер мудрий і все робить правильно...вижимає максимум...
Ответить
+1
-4
avatar
WuTang (Київ)
16.09.2022 в 00:05
Максимум чого? Посміховиська? Ганьби?
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.09.2022 в 00:07
откатов))
0
-2

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