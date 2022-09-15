ЛЕ. Динамо - АЕК (Ларнака) 0:1. Заявка... на дно

А помните, какое настроение царило несколько недель назад? "Динамо" добивалось результата на ранних этапах квалификации Лиги чемпионов и смахивало на команду, которая едва ли не в одиночку способна (и будет) тянуть Украину в Таблице коэффициентов. Но вот оно как завертелось: "Шахтер" после двух туров группового раунда имеет победу и ничью, "Днепр-1" – победу, а "Динамо" не выстрадало даже ничью.

У Мирчи Луческу есть основания для жалоб – команда постоянно в пути, лишена возможности играть дома. Но в таких условиях – абсолютно все украинские команды. "Динамо" страдает от эпидемии травм – это факт, и эта черта уникальна в картине неприятностей киевского коллектива. Однако "Динамо" едва ли не меньше всех украинских еврокубковых представителей пострадало от войны. Поэтому и ожидания соответствующие. Поэтому и больно, что эти ожидания разлетаются вдребезги.

АЕК ничего особенного в матче не показал – но выиграл его благодаря шикарному голу Дьюрчо со штрафного. Вопрос не к Бойко, у которого на самом деле не было шансов парировать этот удар, вопрос к Забарному, фолившему на подступах к штрафной. Были еще вспышки до перерыва: например, фланговый прострел и несколько прорывов мощного Олатунджи. Но в свои лучшие времена "Динамо" не почувствовало бы эти уколы.

И точно сильнее давило бы впереди, а так… Был классный гол после передачи Андриевского, сбрасывания Дубинчака и удара Буяльского под штангу. Однако в момент передачи Андриевского Дубинчак был в офсайде. Свой момент получил и Денис Гармаш, что еще раз напомнило болезненный факт – нападающего у "Динамо" нет. Удар Сидорчука был хорошим, но только первым в створ ворот от украинской команды. На 45-й минуте.

Не сказать, что в игре была сплошная грусть, но "Динамо" явно не хватало мощности создать такое давление, под которым защита соперника затрещала бы. Удар Сироты головой, неудачная передача в направлении Беседина, безрезультатная попытка Цыганкова применить дриблинг… так и играли, изъявляя желание забить и не проиграть, но не имея реальных рычагов влияния.

Уже применялись даже такие методы, которые никогда бы не были в приоритете. К примеру, дальний удар от центрального защитника Сироты. На самом деле, было достаточно остро как для такого матча. Но авантюрно. Более осмысленно было тогда, когда Буяльский вырвался на оперативный простор и бил с острого угла. Это уже имело признаки давления, но все еще не тотального.

На финальном отрезке "Динамо" доминировало, но этого все равно не хватило даже для того, чтобы не проиграть. Если учитывать тот факт, что дальше будут два матча с "Ренном" – перспективы крайне туманны. Это "заявка", чтобы эту группу окончить на дне.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 2 1 1 0 4-3 +1 4 2 "Ренн" 2 1 1 0 4-3 +1 4 3 АЕК 2 1 0 1 2-2 0 3 4 Динамо 2 0 0 2 1-3 -2 0

Лига Европы. Группа В. Второй тур

15.09.2022. Польша. Стадион "Краковия"

Арбитр в поле - Якоб Кехлет (Дания)

"Динамо" (Киев, Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр) 0:1

Гол: Адам Дьюрчо 8

"Динамо": Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Владислав Ванат 84), Виктор Цыганков, Александр Андриевский (Владимир Шепелев 68), Денис Гармаш (Артем Беседин 46), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзёра (Александр Караваев 67)

АЕК: Кенан Пирич, Ненад Томович, Иван Тричковски (Гус Ледес 64), Анхель Гарсия, Пере Понс (Гиоргос Наум 73), Виктор Олатунджи (Рафаэл Лопеш 73), Кипрос Христофору, Адам Дьюрчо (Никос Энглезу 77), Омри Альтман, Рафаил Мамас (Ойер Санхурхо 64), Хрвое Миличевич

Предупреждения: Александр Андриевский 35, Сергей Сидорчук 76 - Анхель Гарсия 42, Рафаил Мамас 44, Пере Понс 63, Кенан Пирич 84