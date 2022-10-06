ЛЕ. Рома - Бетис 1:2. Моуриньо лишь с тремя очками после трех туров

Лига Европы. Группа С. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Бетис" 1:2

Голы: Дибала 34 (пен.) - Родригес 40, Энрике 88

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик (Спинаццола 5), Кристанте (Камара 81), Матич, Залевски, Дзаньоло, Дибала (Эль-Шаарави 80), Абрахам (Белотти 72)

"Бетис": Браво, Руибаль, Пеццелла, Луис Фелипе, Миранда (Морено 76), Гуардадо (Карвалью 75), Родригес, Фекир (Энрике 22), Каналес, Хоакин (Родри 60), Жозе (Иглесиас 75)

Предупреждения: Манчини 71 - Луис Фелипе 29, Браво 32, Гуардадо 33, Пеццелла 83

Удаление: Дзаньоло 90+4 (прямая красная)

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

"Важный день, захватывающий матч. С двумя большими командами, двумя великими тренерами, преданными болельщиками. Один из вечеров, в котором все хотят принять участие". Так президент "Бетиса" Анхель Харо совершенно справедливо анонсировал главный Еврокубковый матч четверга. Обе команды чувствуют себя хорошо, Жозе Моуриньо и Мануэль Пеллегрини уже не воюют, а хвалят друг друга. Должна была получиться отличная игра.

На самом деле игра разочаровала. Слишком жесткая, она слишком часто прерывалась на медицинскую помощь игрокам. Ударов по воротам было слишком мало, хороших - еще меньше. Часто команды будто играли без ворот, часто ошибались в довольно простых передачах. Зато атмосфера на "Олимпико" была потрясающей, скорости и уровень желания команд - на максимуме. Ну и в итоге мы получили драматичную концовку.

Мячом ожидаемо владели испанцы. 61 процент времени. В первые сорок минут они выглядели гораздо лучше соперника в целом. Каналес закручивал с 17-ти метров, Энрике пробивал с 13-ти. Первый из ударов Патрисиу вытащил с трудом. Удар Фекира с 15-ти он вытащить не смог. Выручила стойка. "Рома" сумела украсть гол после игры рукой Руибаля в своей штрафной. Но Родригес быстро ответил классным ударом низом с 20-ти метров.

Далее хозяева явно добавили. Сразу же Дзаньоло замкнул заброс с правого фланга в стойку, в той же атаке Дибала пробивал слета, и Браво просто блестяще вытащил из-под перекладины. В начале второго тайма Кристанте замыкал угловой с пяти метров, и этот сейв Браво чуть ли не круче предыдущего. "Рома" играла интереснее соперника. Но после Кристанте ничего не создала. И получила. Родри навесил, а Энрике замкнул головой по дуге.

Сыграли две вынужденные замены Пеллегрини. Ведь Фекир получил травму, а 41-летний капитан Хоакин просто не может играть больше часа.

На последних секундах Дзаньоло еще и решил просто ударить соперника без всякой связи с игрой. И был удален с поля.

"Бетис" одерживает восьмую победу в сезоне во всех турнирах. Три из них - в трех турах Лиги Европы. Он почти наверняка выйдет из этой группы. А вот у "Ромы" лишь три очка после трех туров, и она опускается на третье место. Еще и проиграла второй домашний матч подряд во всех турнирах. Чего не случалось с января 2020-го года. Ее замечательные болельщики не заслуживают таких результатов.