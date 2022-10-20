  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лига Европы. Арсенал минимально переиграл ПСВ в перенесенном матче второго тура
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы. Арсенал минимально переиграл ПСВ в перенесенном матче второго тура

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Лондонцы продолжают побеждать

Лига Европы. Арсенал минимально переиграл ПСВ в перенесенном матче второго тура

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Лига Европы 2022/23, второй тур

Арсенал - ПСВ 1:0

Гол: Джака, 71

ПСВ: Бенитес – Мвене, Рамаллю, Обиспо, Макс – Сангаре, Гутьеррес – Симонс, Верман, Гакпо – Тил.

Арсенал: Тернер – Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни – Сака, Локонга, Джака, Виейра – Нкетиа, Жезус.

Предупреждения: Джака, 45 - Гуттьерес, 56

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде