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Лига Европы. Арсенал минимально переиграл ПСВ в перенесенном матче второго тура
Лондонцы продолжают побеждать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Лига Европы 2022/23, второй тур
Арсенал - ПСВ 1:0
Гол: Джака, 71
ПСВ: Бенитес – Мвене, Рамаллю, Обиспо, Макс – Сангаре, Гутьеррес – Симонс, Верман, Гакпо – Тил.
Арсенал: Тернер – Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни – Сака, Локонга, Джака, Виейра – Нкетиа, Жезус.
Предупреждения: Джака, 45 - Гуттьерес, 56
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