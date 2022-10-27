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Диалло дебютировал за первую команду Динамо
Вышел на замену в матче с кипрским АЕКом
fcdynamo.com
19-летний сенегальский вингер Самба Диалло дебютировал в составе главной команды "Динамо".
Игрок вышел на 84-й минуте выездного
Ранее Диалло, присоединившийся к "бело-синим" летом 2021 года, выступал за "Динамо" U19 в Юношеской лиге УЕФА (5 голов в 8-ми матчах прошлого сезона) и чемпионате Украины среди юношеских команд (13 голов в 15-ти матчах).
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Источник:ФК Динамо
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