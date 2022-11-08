Йожеф Сабо: Дай Бог, чтобы Мудрика продали хотя бы за 25-30 миллионов евро

Как уже сообщалось, ими стали французский "Ренн" и кипрский АЕК из Ларнаки соответственно.

Поделиться мнениями по результатам жеребьевки, которая проходила 7-го ноября в швейцарском Ньоне, корреспондент UA-Футбол попросил одного из наших самых авторитетных специалистов – бывшего главного тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Йожефа Сабо.

– Что скажете о перспективах "Шахтера" в соперничестве с "Ренном"?

– Для дончан это нормальный жребий. Посмотрим, как они будут выглядеть позже, поближе к матчам с французами. Ведь если "Шахтер" продаст Мудрика, то этот факт тоже будет иметь значение. Немало шума было вокруг этого парня: мол, он уже стоит 100 миллионов евро. Но это, на мой взгляд, очень много. Дай Бог, чтобы донецкий клуб продал его за 25-30 миллионов. Впрочем, вернемся к "Ренну". Повторюсь: это нормальный соперник, и я думаю, что пройти его "Шахтеру" по силам. Мы видели "Ренн" по поединкам с "Динамо" – это хорошая команда. В чемпионате Франции она делит третье-четвертое места, что свидетельствует о ее высоком уровне. Учитывая, что "Шахтер" должен встретиться с "Ренном" во второй половине февраля, время для того, чтобы тренерский штаб горняков изучил соперника самым тщательным образом, еще есть. Вполне возможно, что Игор Йовичевич поговорит об особенностях игры и игроках французской команды с тренерами "Динамо". Хотя могу сказать, что февраль месяц для наших команд традиционно непрост. Я ведь не знаю, как "Шахтер" будет готовиться к еврокубковым поединкам и весенней части чемпионата. В первой встрече горняки должны принимать соперника на стадионе, который служит домашним. Я так понимаю, что им будет "Пепси-Арена" в Варшаве.

- Хочется верить, что через три с лишним месяца ситуация в войне изменится настолько, что домашний матч "Шахтер" будет проводить в Украине…

– Ой, не думаю. Положение тяжелое, очень тяжелое. Дай Бог, чтобы ваши слова сбылись и все в нашей стране благодаря победе нормализовалось.

- Если все так и произойдет, то непременно выпьем по такому случаю по фужеру вина.

– (Улыбается). Вы – вино, а я – кофе! Я не привык к спиртному, поэтому мне все говорят: "И что ты за мужчина такой?". А я отвечаю: "Не научили". В нашей многодетной семье отец и мать не разрешали мне курить и пить. Что тут поделаешь – вот такой уж я человек (улыбается).

- Как оцениваете шансы "Днепра-1", который в феврале встретится в рамках Лиги Конференций с кипрским АЕКом?

- Тоже нормальный жребий. Считаю, что "Днепр-1" пройдет ларнакскую команду. Обязательно пройдет. По крайней мере, сужу по состоянию на сегодняшний день. А как оно будет через три месяца – очень сложно сказать. Главным фактором в моей уверенности в прогнозе на двухраундовую дуэль с АЕКом является сохранение состава "Днепра-1". Если он останется зимой неизменным, то днепряне непременно одолеют кипрского соперника. Это футбол – посмотрим.

- Сейчас в центре внимания разных скаутов и агентов, которые охотятся за украинскими игроками, есть и два представителя команды днепрян - полузащитник Александр Пихаленок и нападающий Артем Довбик. "Днепр-1" с ними в составе и без них, как говорят в Одессе, две большие разницы...

- Да, оба – хорошие футболисты. Я не знаю точно, но вполне возможно, что Пихаленка и Довбика зимой продадут. Правда, это произойдет только в том случае, если "Днепру-1" дадут сумму денег, которая его полностью устроит. Отдавать игроков бесплатно нецелесообразно, ведь обоих нужно немного подержать в днепровском клубе. Думаю, что этим футболистам есть смысл завершить в составе "Днепра-1" сезон-2022/23, а летом готовиться к возможному переходу. Ведь в середине чемпионата выдергивать ведущих игроков и продавать их нерационально. У того, кто содержит "Днепр-1", есть деньги, которых хватит для того, чтобы повременить с продажей.