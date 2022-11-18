Нагорняк: Если Шахтер продаст Мудрика, для футболиста это будет супер, для команды – проблема

Главный тренер "Эпицентра" и юношеской сборной страны Сергней Нагорняк оценил жеребьёвку стартовых раундов плей-офф еврокубков для " Шахтера " и "Днепра-1".

— Как оцените жеребьевку плей-офф еврокубков? "Днепр-1" в Лиге конференций встретится с ларнакским АЕКом, который выиграл у днепрян в квалификации Лиги Европы и который в групповом раунде встречался с киевским "Динамо".

— Для "Днепра-1" есть все шансы взять реванш. АЕК в квалификации Лиги Европы два раза обыграл днепрян (2:1 и 3:0). И я тогда был немножко удивлен. Но, когда начался чемпионат Украины, "Днепр-1" прибавил и сейчас он является лидером УПЛ. У "Днепра-1", который уже немножко в другом состоянии, будет очень хороший шанс поквитаться с АЕКом и выйти в следующий раунд Лиги конференций. Днепрянам абсолютно по силам это сделать.

— "Шахтеру" в рамках Лиги Европы предстоит сыграть с французским "Ренном". Что думаете по этому оппоненту?

— Мы все были в эйфории после того, как "Шахтер" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов победил "Лейпциг" со счетом 4:1. Затем у "горняков" была хорошая домашняя игра с "Реалом" (1:1). Но вот в матче шестого тура с "Лейпцигом", когда тренер решил играть на результат, были проблемы. Поверьте мне, "Ренн" – очень непростой соперник. Это очень хорошая команда. Я вам скажу точно: "Шахтеру" будет очень тяжело. Это несомненно, здесь вопросов вообще нет. У "Ренна" очень хорошие футболисты, которые выступают за молодежную сборную Франции. За "Ренн" играет золотое поколение французской молодежки. У "Шахтера" тоже молодая команда. Тем интереснее матчи будут. Наша молодежь будет играть против их молодежи. Очень интересно будет!

— Как думаете, повлияет на исход противостояния фактор Мудрика, который может перейти в другой клуб?

— В средней линии "Шахтера" выглядят хорошо и очень здорово Бондаренко, Судаков и Степаненко. Но Мудрик – это все равно маленькая вишенка на торте. Он во многих играх давал результат. Если "Шахтер" его продаст, то для футболиста это будет просто супер. Но для команды это будет немножко проблема.