Брандао: Я поддерживаю французский футбол, но в матчах с Ренном буду болеть за Шахтер

Экс-форвард " Шахтера " Брандао поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы между горняками и французским Ренном.

"Не могу сказать, кто пройдет дальше – в футболе немало сюрпризов. В игре 11 на 11 у обеих команд равны шансы.

"Шахтер" привычен к матчам высокого уровня. Это очень техническая и атакующая команда даже после продажи Мудрика в "Челси". "Ренн" только начинает набираться опыта на европейской арене. Это будут два хороших матча, которые я, конечно же, посмотрю.

Я поддерживаю французский футбол, но буду болеть за "Шахтер", потому что в нем для меня началось все в Европе. Но тоже желаю хорошей игры своему другу Стиву Манданду", - сказал Брандао.