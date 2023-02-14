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Брандао: Я поддерживаю французский футбол, но в матчах с Ренном буду болеть за Шахтер

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Брандао: Я поддерживаю французский футбол, но в матчах с Ренном буду болеть за Шахтер

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Экс-форвард "Шахтера" Брандао поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы между горняками и французским Ренном.

"Не могу сказать, кто пройдет дальше – в футболе немало сюрпризов. В игре 11 на 11 у обеих команд равны шансы.

"Шахтер" привычен к матчам высокого уровня. Это очень техническая и атакующая команда даже после продажи Мудрика в "Челси". "Ренн" только начинает набираться опыта на европейской арене. Это будут два хороших матча, которые я, конечно же, посмотрю.

Я поддерживаю французский футбол, но буду болеть за "Шахтер", потому что в нем для меня началось все в Европе. Но тоже желаю хорошей игры своему другу Стиву Манданду", - сказал Брандао.

Матч "Шахтер" - "Ренн" пройдет в четверг, 16 февраля в Варшаве. Старт поединка - в 19:45 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю во Франции.

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В статье: Брандао Шахтер (Донецк) Ренн
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