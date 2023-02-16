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Зубков: Мы хотим продолжить нашу сказку в Лиге Европы
Уже сегодня Шахтер сыграет с Ренном
shakhtar.com
Полузащитник "
– Скоро годовщина войны против Украины. Чувствуете ли особую мотивацию в этой связи, возможно, чувствуете себя воинами?
– Это очень трудный вопрос. Нашим воинам гораздо труднее, чем нам. Да, мы хотим продолжить нашу сказку в Лиге Европы, поэтому будем выходить и сражаться друг за друга.
– После просмотра матчей "Ренна" какие слабые стороны можете выделить в соперника, чем французы отличаются с тактической точки зрения?
– Мы тщательно изучали соперника и знаем как слабые, так и сильные стороны "Ренна", также знаем, что у них есть индивидуально сильные игроки. Мистер говорил, что мы должны выйти и показать тот футбол, над которым работали на сборах. Соперник имеет небольшое преимущество в тонусе, но в таких играх большее значение имеет то, что идет изнутри. Надо просто выходить и играть.
– Во время прощания с командой Михаил Мудрик поддержал "Шахтер" перед противостоянием с "Ренном"?
– Конечно, я надеюсь, что он до сих пор болеет за нас. Да, он пожелал успехов команде, а также сказал, что мы должны верить в себя и свой успех.
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