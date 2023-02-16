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Зубков: Мы хотим продолжить нашу сказку в Лиге Европы

Лига Европы
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Уже сегодня Шахтер сыграет с Ренном

Зубков: Мы хотим продолжить нашу сказку в Лиге Европы

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков поделился ожиданиями в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с "Ренном".

– Скоро годовщина войны против Украины. Чувствуете ли особую мотивацию в этой связи, возможно, чувствуете себя воинами?

– Это очень трудный вопрос. Нашим воинам гораздо труднее, чем нам. Да, мы хотим продолжить нашу сказку в Лиге Европы, поэтому будем выходить и сражаться друг за друга.

– После просмотра матчей "Ренна" какие слабые стороны можете выделить в соперника, чем французы отличаются с тактической точки зрения?

– Мы тщательно изучали соперника и знаем как слабые, так и сильные стороны "Ренна", также знаем, что у них есть индивидуально сильные игроки. Мистер говорил, что мы должны выйти и показать тот футбол, над которым работали на сборах. Соперник имеет небольшое преимущество в тонусе, но в таких играх большее значение имеет то, что идет изнутри. Надо просто выходить и играть.

– Во время прощания с командой Михаил Мудрик поддержал "Шахтер" перед противостоянием с "Ренном"?

– Конечно, я надеюсь, что он до сих пор болеет за нас. Да, он пожелал успехов команде, а также сказал, что мы должны верить в себя и свой успех.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Александр Зубков
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Источник:
ФК Шахтар

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