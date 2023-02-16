  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер – Ренн. 2:0. Плохое пробитие пенальти все равно заканчивается голом. ВИДЕО
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Ренн. 2:0. Плохое пробитие пенальти все равно заканчивается голом. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Заявка на выход в следующую стадию

Шахтер – Ренн. 2:0. Плохое пробитие пенальти все равно заканчивается голом. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" удвоил преимуществов матче против "Ренна" в 1/16 финала Лиги Европы. Артем Бондаренко реализовал 11-метровый.

Чимуанья Угочукву без необходимости сфолил в своей штрафной. Судья указал на точку и Артем Бондаренко пробил 11-метровый. Не самый лучший удар, но Стив Манданда пропустил мяч под рукой.

45+1 Артем Бондаренко – 2:0.

По теме
yellow-arrow
Пока что сделано полдела. Шахтер - Ренн 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига Европы. Рома проиграла Зальцбургу, нули Аякса и Униона
yellow-arrow
Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2. Классика футбола в Лиге Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Ренн Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
16.02.2023 в 20:51
А де Швед хто знає ?
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
16.02.2023 в 21:41
У него перманентная травма. В редкими прояснениями.Спасибо ему за Лейпциг, но рассчитывать на него не стоит.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде