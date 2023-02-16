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Шахтер – Ренн. 2:0. Плохое пробитие пенальти все равно заканчивается голом. ВИДЕО
Заявка на выход в следующую стадию
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" удвоил преимуществов матче против "Ренна" в 1/16 финала Лиги Европы. Артем Бондаренко реализовал 11-метровый.
Чимуанья Угочукву без необходимости сфолил в своей штрафной. Судья указал на точку и Артем Бондаренко пробил 11-метровый. Не самый лучший удар, но Стив Манданда пропустил мяч под рукой.
45+1 Артем Бондаренко – 2:0.
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Комментарии (2)
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16.02.2023 в 21:41
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