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Главный тренер Ренна: У нас есть 90 минут, чтобы пройти Шахтер

Лига Европы
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Ответная игра уже сегодня, 23 февраля

Главный тренер Ренна: У нас есть 90 минут, чтобы пройти Шахтер

Фото: staderennais.com

Новина українською

Главный тренер французского "Ренна" Бруно Женезио прокомментировал предстоящий ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

"Это важный момент, так как это турнир, в котором мы хотим сыграть хорошо. Мы будем перед своими болельщиками. Это будет нокаут-противостояние, а мы знаем, что это значит. Большая опасность такого матча – показать нетерпение. Мы должны понимать, что у нас есть 90 минут или больше, чтобы пройти дальше.

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Очевидно, что нам придется забить на два гола больше, чем "Шахтеру". Но мы также должны быть достаточно умны, чтобы не рисковать своими шансами, как мы смогли сделать, например, в первом матче или в других матчах, зная, что это команда, которая недостаточно подготовлена. Да, сейчас у нас есть определенные трудности, мы не можем их скрыть.

"Шахтер" - команда, которая регулярно попадает в Лигу чемпионов, на групповом этапе у них были очень хорошие матчи против "Реала" и "Лейпцига". Это действительно хорошая команда, но мы уверены, что должны играть лучше по сравнению с первым матчем", - сказал Женезио.

Матч "Ренн" - "Шахтер" состоится сегодня, 23 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой горняков - 2:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Бруно Женезио
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Источник:
staderennais.com

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