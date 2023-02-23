Грачев: Ренн не ожидал такой игры от Шахтера, где-то недооценил

Экс-нападающий " Шахтера " Виктор Грачев поделился ожиданиями от ответного матча "горняков" с французским "Ренном" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

— Виктор Александрович, каким будет ваше резюме после первого матча "Шахтер" – "Ренн"?

— Я практически угадал счет первого матча (улыбается), поставив 1:0 на "горняков". Учитывая, что отменено правило выездного гола – счет 2:1 или 1:0 не имеет большого значения.

Как показал первый поединок, соперник у "Шахтера" – серьезный, с которым нельзя шутить. Мое мнение перед первой игрой и сейчас немного изменилось. "Ренн" – хорошо укомплектованный, а футболисты качественно выполняют указания наставника.

Впрочем, подопечные Йовичевича продемонстрировали классный футбол, особенно для февраля месяца. Они могли победить даже с большим счетом, но не будем раздражать Бога, поскольку и французы могли избежать поражения.

Думаю, "Ренн" не ожидал такой игры от дончан. Я бы даже сказал, что соперник где-то недооценил нашу команду, учитывая все происходящие в Украине события, и понимая, что нынешний "Шахтер" и "Шахтер" годом ранее – это два разных коллектива…

Счет скользкий, поэтому перед ответным матчем волнения немного присутствует. Ведь у "горняков" много молодых исполнителей, и трибуны будут на стороне "Ренна". Остается надеяться, что наши ребята выйдут на игру с холодной головой и покажут все свои качества.

— За что вы больше всего переживаете перед игрой во Франции?

— Чтобы нашей команде хватило психологической стойкости. Игорь Йовичевич пришел, если можно так сказать, на обломки команды. Ни один клуб минувшей зимой не потерял столько качественных исполнителей. Поэтому мало кто ждал от "оранжево-черных" такого выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

Однако наша команда показала себя там во всей красе. При этом футболисты растут, участвуя в таких больших матчах, как против "Реала", "Лейпцига", "Селтика" или того же "Ренна".

— "Шахтер" будет действовать больше обороны?

— Все, конечно, будет зависеть от тактики, которую выберет главный тренер, и результата первого матча. Садиться к своим воротам однозначно нельзя, поскольку "Ренн" много забивает. У "горняков" сейчас хорошо выходит игра на контратаках.

— Хватит ли подопечным Йовичевича, как вы уже сказали, психологической стойкости?

– Хочется в это верить. Игроки уже прошли горнило Лиги чемпионов, так что в Лиге Европы бояться "Ренна" не стоит.

Да, опыта у многих ребят еще мало, но через это нужно пройти. Необходимо готовиться к давлению трибун, агрессии соперника… Однако "Шахтеру" по силам преодолеть этот барьер, я в этом уверен.

— Тогда каков будет ваш прогноз на поединок во Франции?

– 0:0. Для "Ренна" пора нарушить традицию (улыбается). В этом сезоне французы провели 33 матча – и ни разу не сыграли сухую ничью.

Тем более что "Шахтер" такой результат вполне устроит для того, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы.