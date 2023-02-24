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Ренн - Шахтер 2:1 (пен 4:5). Трубин продлевает евровесну

Лига Европы
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(2 голосов)

Кипер "горняков" был хорош и во время матча, и в серии пенальти

Ренн - Шахтер 2:1 (пен 4:5). Трубин продлевает евровесну

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

За 15 минут до стартового свистка во Франции завершился поединок "Днепра-1". Коллектив Кучера так и не придумал, как обыграть кипрский "АЕК", покинув еврокубки на стадии 1/16 финала Лиги Конференций. Еще раньше, то есть осенью, свою битву завершили и другие украинские представители - вначале "Ворскла", потом "Заря", а после и "Динамо". К чему мы это? Еще до старта матча во Франции игроки "Шахтера" знали, что они - последняя футбольная надежда украинского футбола в нынешней еврокубковой кампании. И это, как ни крути, ответственность, с которой не так и просто справиться.

Тем более, что матч "Шахтера" ожидал непростой. Даже очень. Да, еще год назад шестая команда Франция должна была быть обыгранной по умолчанию, но нынче и время иное, и "горняки" серьезное изменились. Это не значит, что проход "Ренна" сродни победы над "Реалом" или "Баварией", но ни неделю назад, ни сегодня украинский клуб не считался фаворитом. И все равно имел хороший шанс на выход в 1/8 финала. Нужно было лишь удержать минимальное преимущество.

Состав от Игоря Йовичевича слегка удивил. В анонсе мы прогнозировали одну замену, однако никак не могли подумать, что речь будет идти о Дмитрии Крыськиве, а точнее, о его отсутствии. Хавбек идеально закончил первое полугодие, неделю назад забил сам, а также отдал передачу, которая привела к пенальти, но сегодня не попал даже в заявку. Вероятно, дело в травме, о которой не говорили заранее. Anyway, заменить Крыськива должен был сегодня менее статусный Топалов, который не первый год принадлежит "Шахтеру", однако почти всю карьеру играл в аренде в "Мариуполе".

Уже с первых минут игроки "Ренна" захватили инициативу и принялись искать свое счастье у ворот Трубина. "Горняки" старались обороняться максимально компактно, не паниковали, но моментов у французской стороны было немало. Особенно в первой половине тайма. Уже на второй минуте опасно бил Гуири, классно после скидки целил правый фулбек Спенс, свой эпизод был и у Трюффера, который часто подключался к атакам слева. "Ренн" смотрелся интереснее, однако неточность хозяев и хорошая игра Трубина на ленточке нивелировали опасность. А после стартового натиска гости еще и умудрились выйти вперед. После подачи углового, Бондаренко скинул на Траоре, который выбежал из-за спины Доку и точно пробил по воротам соперника. "Шахтер" в очередной раз в этом сезоне наказал соперника за первую же оплошность и должен был делать преимущество еще более комфортным, если бы не ВАР. После просмотра повтора была обнаружена игра рукой Бондаренко, которая послужила причиной отмены гола. Обидно. На перерыв команды так и ушли без забитых.

И все-таки "Ренн" повел в счете. Доку впервые в матче получил пространство на правом фланге, где сумел и разогнаться, и выиграть борьбу у Михайличенко, а в конце еще и отдать классный пас на Гуири. Форвард на линии штрафной взял небольшую паузу, а после отдал на левый фланг, где сфера прилетела к Токо-Экамби. Дальше - классика: мощный удар в ближний и 1:0. Спустя менее чем через десять минут Доку разбежался и во второй раз. Снова пошла передача с правого фланга, после чего опасно пробивал Калимуэндо. Благо для гостей, мяч попал в Бондаря.

Пропущенный гол не сильно отразился на планах "Шахтера". Даже несмотря на двухматчевое равенство (напомним, что уже второй год выездные голы не имеют значения в еврокубках), "горняки" вперед не спешили, более ответственно подходя к созданию моментов. Таких до конца основного времени было два, и пришли они с разных флангов. Вначале забытый многими Топалов выдал классный навес к чужую штрафную, однако с ударом Конопли справился опытный Манданда. Под занавес матча героем мог стать Сикан, но находясь перед пустыми воротами не сумел попасть по мячу, приравняв прострел Зубкова к нулю. Жаль.

Вопреки стереотипам, оба экстра-тайма получились достаточно интересным. "Ренн" и дальше владел инициативой, однако "Шахтер" оставался очень опасным соперником, который может наказать в любой контратаке. Только дайте игрокам Йовичевича пространства. Проблема оставалась лишь в том, что усилить игру хорватский коуч практически не мог, ведь большинство резервистов сегодня были футболистами оборонительными, а атакующих Сикана и Джурасека наставник пустил в бой еще в основное время. Да, в запасе был новичок Келси, но рассчитывать на юного и несыгранного новичка - не самое лучшее занятие. В первом экстра-тайме классный момент имел Гуири, однако классно на ленточке сыграл Трубин. В очередной раз за сегодня. Беда в том, что на 106-й минуте и его геройства было мало. Доку в очередной контратаке наказал соперника, спокойно убежал от Матвиенко и выдал очередной кросс в чужую штрафную - свеженькому Салаху нужно было лишь подставить ногу. 2:0.

Казалось, что силы "горняков" покинули, но команда Йовичевича не сдалась и все же нашла способ сравнять счет двухматчевого противостояния. Да, не своими силами, но автогол - это тоже гол, пусть и забит чужимы ногами. Прострел в штрафную от Джурасека не дошел до игроков "горняков", однако встретился с ногой Белосяна, после чего сфера оказалась в воротах Манданда. Защитник не сдержал слез, понимая, что победа была на расстоянии двух минут. Началась серия пенальти, во время которой не забили сразу двое гостей (Бондарь дал мимо, а Сикан пятым угодил в перекладину), однако Трубин и здесь прикрыл спину товарищей. Три (!) отбитых удара из семи подарили "Шахтеру" проход в 1/8, а Анатолию звание героя матча. И зачем, спрашивается, покупали Ризныка?

ЛЕ, стыковые матчи. Ответная игра
Первый матч - 1:2
23 февраля, Ренн, стадион "Роажон Парк"
Ренн - Шахтер 2:1 (пен. 4:5)
Голы: Карл Токо Экамби 52, Ибрахим Салах 106 - Жанюель Белосян 119 (аг)
Ренн: Стив Манданда, Батист Сантамария (Ибрахим Салах 96), Карл Токо Экамби (Дисаер Ду 96), Жанюель Белосян, Жереми Доку, Амин Гуйри, Ловро Майер (Чимуаня Угочукву 71), Джед Спенс, Арно Калимуэндо-Муинга (Флавьен Тэт 85), Адриен Трюффер (Биргер Мелинг 96), Вармед Омари
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 79), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко (Егор Назарина 100), Александр Зубков (Кевин Келси 112), Богдан Михайличенко, Дмитрий Топалов (Невен Джурасек 79), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля
Предупреждения: Джед Спенс 54 - Валерий Бондарь 63, Лассина Траоре 68, Богдан Михайличенко 82, Ефим Конопля 90+3
Пенальти: Дисаер Ду 1:0, Егор Назарина 1:1, Жереми Доку 1:1 (вратарь), Георгий Судаков 1:2, Биргер Мелинг 1:2 (вратарь), Артем Бондаренко 1:3, Амин Гуйри 2:3, Валерий Бондарь 2:3 (мимо), Флавьен Тэт 3:3, Даниил Сикан 3:3 (перекладина), Вармед Омари 4:3, Ефим Конопля 4:4, Чимуаня Угочукву 4:4 (вратарь), Кевин Келси 4:5

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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Комментарии (72)
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metall5291 (Kharkiv)
24.02.2023 в 01:45
Слава Богу и Слава Трубину.
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0
0
download1 (huyersk)
24.02.2023 в 01:41
Інший момент - трибуни. Цілий матч сиділи вболівальники, як миши. Коли рахунок стає 2-0 - стадіон божеволіє та скажаніє, відчувши кров.Можно лише уявити, що на душі було у хлопців. І який кайф був чути гробову тишу після наших перших ударів у серії пенальті, та красномовних жестів Судакова та Бондаренка. Це просто holywood. P.S.Важко було дивитися на той вибух радості трибун. Мабуть, даються взнаки старі травми дитинства, коли наші клуби часто влітали з великими рахунками на виїзді і вся та розпач супроводжувалася фоном невтримного галасу щастя фанів суперника.
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0
-1
download1 (huyersk)
24.02.2023 в 01:29
Неймовірний матч! Він унікальний в багатьох аспектах! Події відбувалися всупереч лозіці! Пропустили м'яч в образловій контратаці, досить неочікувано. Другий м'яч так само на контратаці, хоча здавалося, що Шахтар вирівняв гру та гра йшла до серії пенальті. Коли здавалося, що вже нічого не врятує, бо були моменти, а ми їх не реалізували, то прийшов автогол, після якого в мене був стан істерики. І окремо серія пенальті.. Ризикну припустити, що це один з небагатьох випадків в історії, коли вона розвивається подібним чином. Коли при рахунку 3-1 Шахтарю у решті ударів щоб виграти треба було або один раз взяти пенальті, або один раз забити! Здавалося, що перемога вже взагалі нікуди не втече! Здавалося ось вона,99% перемога! Але зіграв таки той мізерний один відсоток!Французи роблять неможливе- беруть два пенальті (Точніше не влучають Бондар та Сікан ) , та забивають усі свої удари! Все починається спочатку, і дякувати Богові, другий шанс нарешті виграти цю серію ми не змарнували! Трубін подарував цей другий шанс взявши свій третій пенальті, а новачок Кінслі( коштував 100 тис, чекаємо на оновлення цінника, бо дуже замало ) приносить таку бажану і заслужену перемогу !
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-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 01:48
ке-вин кел-си! кеша!!!
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0
0
Kaiso Vegas
24.02.2023 в 01:28
В Шахтаря якись фарт з французами: минулого року - гол Мудрика у ворота Монако (здається також з рикошетом), цього - автогол Ренну
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+2
0
Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:45
Факт, с Монако тогда реально повезло. Запомнилась та сцена с Де Дзерби и Мудриком когда тот его в охапку взял и говорил, что делать. Через пару минут - гол
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0
0
янковский ян (Запорожье)
24.02.2023 в 01:21
Смотрю тут некоторые принижают Ренн. Так вот это сильная команда чемпионата Франции при этом на ходу. Тем ценней победа. А завтра главное на арсенал в жеребьёвке не попасть
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Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:28
Чувствую, что немцы попадут. Почему-то...
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0
0
download1 (huyersk)
24.02.2023 в 01:32
Як це вам вдається. Ще не можу відійти від емоцій та взагалі усвідомити, що ми йдемо далі, а ви вже за жереб думаєте.. Ну люди
0
0
Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:38
Енто французам нужно отходить от эмоций, а мы движемся дальше))
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0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.02.2023 в 01:19
Молодці. Нарешті і нам повезло.
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+1
0
kaput1980 (Херсон)
24.02.2023 в 01:18
Просто триллер какой-то
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 01:12
ХА-ХА!!! Жаб наказали!!! Да здравствует Шахтёр, гордость Украины!!! Ура!!!
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+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 01:13
юрасик вставил соломинку, а толя надул)))
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-1
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NoSoyEspanol (Alicante)
24.02.2023 в 01:12
Цікаво, що там жабофани кричали, чому їх гравці Шахтаря тролили? Мабуть шось про рашку?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 01:12
Ренн Шахтер50% Владение мячом 50%5 Угловые 39 Удары в створ ворот 223 Удары в направлении ворот 81 Вне игры 5
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
24.02.2023 в 01:07
Если бы не эта радостная пенальтная развязка, то весь футбольный вечер было такое грустное чувство, что насколько ж наши футболисты технически та и тактически слабенькие. Да борются, бегают, терпят, это понятно, но этого так мало. Хотя результат все-таки осчастливил, будем благодарны и на этом.
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+2
0
Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:08
Ёпт, Ренн не самая последняя команда чемпионата Франции и чемпионат у них в разгаре. И играют, в отличии от Шахты - на своем стадионе. Какие претензии могут быть?
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0
Mexxxxx (Просяная)
24.02.2023 в 01:17
Претензии могут быть) То мяч принять не могут, то пас отдать то ударить. Та просто провести нормальную организованную атаку, а не как придется. Это и к Днепру и к Шахтеру относится, хоть и в разной степени. Я ж написал технически слабые. И тут хоть какая команда Франции и хоть на каком стадионе играй… А то что с такой командой и на их поле прошли дальше так поблагодарил же)
0
0
download1 (huyersk)
24.02.2023 в 01:46
Ви забуваєте просту та відому істину у футболі - команда грає так, як дозволяє їй суперник. А так як суперник був "ого-го" , то що ви чекали? В цих умовах хлопці віддали себе повністю грі та, найголовніше, досягли результату. Хоча навіть якщо б не досягли результату, то з такою грою результат рано чи пізно все одно прийде і нікуде не подінеться.
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0
0
Геродот (Винница)
24.02.2023 в 01:05
Шахтер с победой. По игре на победу не наиграли. Откровенно повезло, что француз за минуту до конца игры срезал мяч в свои ворота. Ну а пенальти - всегда лоторея. Но показал высокий класс и выдержку Трубин - три пенальти отбил. Ему большой респект. Ну и надо конечно Шахтеру укрепляться. Выпустиь на усиление некого. Разочаровал Сикан, никак не выйдет на приличный уровень.
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Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:07
Везение - это часть закономерности.
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download1 (huyersk)
24.02.2023 в 01:49
Це дивлячись за якими параметрами не награли. Якщо брати по самовіддачі, то перевершили французів на дві голови. Як на мене, це головна запорука успіху у футболі, бо як відомо - "без праці, не витягнеш і рибки зі ставу " та " тепріння та праця - все перетруть"
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0
alex.belogubko (одесса)
24.02.2023 в 01:04
Йовичевич надо перед матчем консультироваться у Физрука Ротаня у него новая тактика --молодёжку угробил -следующая Александрия и на главную сборную поглядывает --молодец Павелко нашёл супер героя ФИЗРУКА
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+2
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.02.2023 в 01:10
К чему ты это приплел?
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0
Термит (Київ)
24.02.2023 в 01:03
Маса позитиву! По грі Рен був краще. Трубін витягнув програшний матч. Сікан - дно, здавайте його в оренду в Інгулець.
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0
Mexxxxx (Просяная)
24.02.2023 в 01:09
А Інгулець в чому провинився. Тут такий випадок, що Перша ліга це в кращому випадку
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0
kaput1980 (Херсон)
24.02.2023 в 01:20
У Сікана на обличчі було "я не заб'ю"
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0
kaput1980 (Херсон)
24.02.2023 в 01:21
У Сікана на обличчі було - я не заб'ю
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 01:02
мне очень "понравилось" развитие наших "атак": просто ураганные скорости, точные пасы вперёд, миллионы ударов... БРАВО!
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0
-1
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alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 01:03
та то пздць
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 01:00
как хорошо, что тейлор не появился ни в каком виде!)))
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0
aleks68
24.02.2023 в 00:59
всех с победой.с валидолом но прошли дальше
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Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:01
Без валидола на пару литров пива было бы выпито меньше
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0
-1
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2.dc (Николаев)
24.02.2023 в 00:58
Таки попёрло … просто молодцы!
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hoy (Київ)
24.02.2023 в 00:58
Спасибо Ссикуну который в очередной раз не может забить в пустые ворота,ещё его на пенальти поставил,эту гниду надо гнать с команды.
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+2
-2
Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 00:57
Как тебе такое, Илон Маск?
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+5
0
trafalgar (Запорожье)
24.02.2023 в 00:56
ще парубок красава який останній пеналь забив,він на місяць молодше за мене
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 00:58
это кеша
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+1
0
свирепый харьков (Харьков)
24.02.2023 в 00:56
ТРУБИН - КРАСАВЧИК!!! Сикан - .... уберите его на перевоспитание в первую лигу. Он достал всех со своими обрезками(((
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+5
0
Cassid (Kiev)
24.02.2023 в 00:57
Там и Зубков такой же.
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+2
0
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alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 01:02
Зуб мертвий..., а Толя сам спокій і надхнення команди, тягнув м'ячі як дядько.
+2
0
Romerik (YNWA)
24.02.2023 в 00:56
Трубін царьНіби Україна Швеція педивився. 120 хвилин напруги. І ще виграти після такого епічного зливу в пенальті...Супер
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+3
0
miruk 81 (львів)
24.02.2023 в 00:56
Згадаєте що Сікан ще себе покаже. З перемогою Шахтар. Слава Україні!
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
24.02.2023 в 00:55
Приємна несподіванка...Дякуємо за характер!!!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 00:55
бондаренко возомнил себя звездой, будучи очень тормознутым и не играющим в отборах
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+3
-1
trafalgar (Запорожье)
24.02.2023 в 00:55
зірка в Шахті це Трубін зараз
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+1
0
La Scala (Milano)
24.02.2023 в 00:54
Це просто божевільний прохід! Трубін- молодець! А в Сікана краще виходить пацаків пи.здити, чим по м'ячу бити))
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+5
0
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alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 01:04
100500
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 00:54
жабы возили весь матч и победа была бы их по праву, НО редкий корявый удар пришёлся в ногу защитнику и всё перевернулось
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0
-1
hoy (Київ)
24.02.2023 в 01:02
Потому что там Ссикун должен был решать с пол метра по пустым за 3 минуты до конца основного времени,и тогда бы жабы не возили всё джобавочное .
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 01:04
я в самом начале сказал, что ему не место в футболе
+2
0
hoy (Київ)
24.02.2023 в 01:06
А как этот ишак осенью в Лиге чемпионов незабил в пустые
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 01:08
ну так моё мнение ж основывалось не на одном матче)))
+1
0
trafalgar (Запорожье)
24.02.2023 в 00:54
Всіх з перемогою,Трубіну потрібно на підвищення,Конопля шоумен,Шахтар чемпіон
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+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.02.2023 в 00:54
Ураааааа!!!! Україна перемогла! Вітаю всіх! Нам ця перемога більше потрібна! .Включив матч вкінці. Давно так не переживав. Супер!. Трубін красава!
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+5
0
download1 (huyersk)
24.02.2023 в 01:15
Ну якщо би ти весь матч подивися, то це було б взагалі не передати..
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 00:53
Трубін просто красень! Три потягнув (Сашо на пам'яті), а Бондару Даша не дасть.
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+5
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 00:55
даст, но он снова промажет)))
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+5
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 00:56
+1
0
avatar
veliksarr (Одесса)
24.02.2023 в 00:58
+1
0
KpaMapb (Краматорск)
24.02.2023 в 00:53
Красунчики! Нажаль зараз коротка лавка - випускати на заміну майже нікого.
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 00:53
толя подрос в цене лямов на 2-3-4-5
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+6
0
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alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 00:54
3 ляма точно
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+1
0
Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:04
Только не в Челси!
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+1
0
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alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 01:08
А чому ні...,там Аррісабалага слабенький)))
0
0
download1 (huyersk)
24.02.2023 в 00:53
Слава тим, хто вірив у команду! Ось вам виногорода
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+5
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scorpius (Ck)
24.02.2023 в 00:52
Кровопийцы, бл...! Всем спасибо, особенно Трубину. Хлопну вискаря за победу и спать...
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 00:52
с победой!!! сикан, уходи в бокс! ты - не футболист!!!
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+4
0
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alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 00:55
Бондар не захисник)) і не пенальтіст точно
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2023 в 00:57
бонд хоть выручал от летящих в ворота мячей, а ушатый то мимо мяча в метре от ворот, то падает перед ним
+2
0
oda1979 (Запорожье)
24.02.2023 в 00:52
Халявщики:)
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0
-1

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