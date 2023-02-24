Ренн - Шахтер 2:1 (пен 4:5). Трубин продлевает евровесну

За 15 минут до стартового свистка во Франции завершился поединок "Днепра-1". Коллектив Кучера так и не придумал, как обыграть кипрский "АЕК", покинув еврокубки на стадии 1/16 финала Лиги Конференций. Еще раньше, то есть осенью, свою битву завершили и другие украинские представители - вначале "Ворскла", потом "Заря", а после и "Динамо". К чему мы это? Еще до старта матча во Франции игроки "Шахтера" знали, что они - последняя футбольная надежда украинского футбола в нынешней еврокубковой кампании. И это, как ни крути, ответственность, с которой не так и просто справиться.

Тем более, что матч "Шахтера" ожидал непростой. Даже очень. Да, еще год назад шестая команда Франция должна была быть обыгранной по умолчанию, но нынче и время иное, и "горняки" серьезное изменились. Это не значит, что проход "Ренна" сродни победы над "Реалом" или "Баварией", но ни неделю назад, ни сегодня украинский клуб не считался фаворитом. И все равно имел хороший шанс на выход в 1/8 финала. Нужно было лишь удержать минимальное преимущество.

Состав от Игоря Йовичевича слегка удивил. В анонсе мы прогнозировали одну замену, однако никак не могли подумать, что речь будет идти о Дмитрии Крыськиве, а точнее, о его отсутствии. Хавбек идеально закончил первое полугодие, неделю назад забил сам, а также отдал передачу, которая привела к пенальти, но сегодня не попал даже в заявку. Вероятно, дело в травме, о которой не говорили заранее. Anyway, заменить Крыськива должен был сегодня менее статусный Топалов, который не первый год принадлежит "Шахтеру", однако почти всю карьеру играл в аренде в "Мариуполе".

Уже с первых минут игроки "Ренна" захватили инициативу и принялись искать свое счастье у ворот Трубина. "Горняки" старались обороняться максимально компактно, не паниковали, но моментов у французской стороны было немало. Особенно в первой половине тайма. Уже на второй минуте опасно бил Гуири, классно после скидки целил правый фулбек Спенс, свой эпизод был и у Трюффера, который часто подключался к атакам слева. "Ренн" смотрелся интереснее, однако неточность хозяев и хорошая игра Трубина на ленточке нивелировали опасность. А после стартового натиска гости еще и умудрились выйти вперед. После подачи углового, Бондаренко скинул на Траоре, который выбежал из-за спины Доку и точно пробил по воротам соперника. "Шахтер" в очередной раз в этом сезоне наказал соперника за первую же оплошность и должен был делать преимущество еще более комфортным, если бы не ВАР. После просмотра повтора была обнаружена игра рукой Бондаренко, которая послужила причиной отмены гола. Обидно. На перерыв команды так и ушли без забитых.

И все-таки "Ренн" повел в счете. Доку впервые в матче получил пространство на правом фланге, где сумел и разогнаться, и выиграть борьбу у Михайличенко, а в конце еще и отдать классный пас на Гуири. Форвард на линии штрафной взял небольшую паузу, а после отдал на левый фланг, где сфера прилетела к Токо-Экамби. Дальше - классика: мощный удар в ближний и 1:0. Спустя менее чем через десять минут Доку разбежался и во второй раз. Снова пошла передача с правого фланга, после чего опасно пробивал Калимуэндо. Благо для гостей, мяч попал в Бондаря.

Пропущенный гол не сильно отразился на планах "Шахтера". Даже несмотря на двухматчевое равенство (напомним, что уже второй год выездные голы не имеют значения в еврокубках), "горняки" вперед не спешили, более ответственно подходя к созданию моментов. Таких до конца основного времени было два, и пришли они с разных флангов. Вначале забытый многими Топалов выдал классный навес к чужую штрафную, однако с ударом Конопли справился опытный Манданда. Под занавес матча героем мог стать Сикан, но находясь перед пустыми воротами не сумел попасть по мячу, приравняв прострел Зубкова к нулю. Жаль.

Вопреки стереотипам, оба экстра-тайма получились достаточно интересным. "Ренн" и дальше владел инициативой, однако "Шахтер" оставался очень опасным соперником, который может наказать в любой контратаке. Только дайте игрокам Йовичевича пространства. Проблема оставалась лишь в том, что усилить игру хорватский коуч практически не мог, ведь большинство резервистов сегодня были футболистами оборонительными, а атакующих Сикана и Джурасека наставник пустил в бой еще в основное время. Да, в запасе был новичок Келси, но рассчитывать на юного и несыгранного новичка - не самое лучшее занятие. В первом экстра-тайме классный момент имел Гуири, однако классно на ленточке сыграл Трубин. В очередной раз за сегодня. Беда в том, что на 106-й минуте и его геройства было мало. Доку в очередной контратаке наказал соперника, спокойно убежал от Матвиенко и выдал очередной кросс в чужую штрафную - свеженькому Салаху нужно было лишь подставить ногу. 2:0.

Казалось, что силы "горняков" покинули, но команда Йовичевича не сдалась и все же нашла способ сравнять счет двухматчевого противостояния. Да, не своими силами, но автогол - это тоже гол, пусть и забит чужимы ногами. Прострел в штрафную от Джурасека не дошел до игроков "горняков", однако встретился с ногой Белосяна, после чего сфера оказалась в воротах Манданда. Защитник не сдержал слез, понимая, что победа была на расстоянии двух минут. Началась серия пенальти, во время которой не забили сразу двое гостей (Бондарь дал мимо, а Сикан пятым угодил в перекладину), однако Трубин и здесь прикрыл спину товарищей. Три (!) отбитых удара из семи подарили "Шахтеру" проход в 1/8, а Анатолию звание героя матча. И зачем, спрашивается, покупали Ризныка?

ЛЕ, стыковые матчи. Ответная игра

Первый матч - 1:2

23 февраля, Ренн, стадион "Роажон Парк"

Ренн - Шахтер 2:1 (пен. 4:5)

Голы: Карл Токо Экамби 52, Ибрахим Салах 106 - Жанюель Белосян 119 (аг)

Ренн: Стив Манданда, Батист Сантамария (Ибрахим Салах 96), Карл Токо Экамби (Дисаер Ду 96), Жанюель Белосян, Жереми Доку, Амин Гуйри, Ловро Майер (Чимуаня Угочукву 71), Джед Спенс, Арно Калимуэндо-Муинга (Флавьен Тэт 85), Адриен Трюффер (Биргер Мелинг 96), Вармед Омари

Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 79), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко (Егор Назарина 100), Александр Зубков (Кевин Келси 112), Богдан Михайличенко, Дмитрий Топалов (Невен Джурасек 79), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля

Предупреждения: Джед Спенс 54 - Валерий Бондарь 63, Лассина Траоре 68, Богдан Михайличенко 82, Ефим Конопля 90+3

Пенальти: Дисаер Ду 1:0, Егор Назарина 1:1, Жереми Доку 1:1 (вратарь), Георгий Судаков 1:2, Биргер Мелинг 1:2 (вратарь), Артем Бондаренко 1:3, Амин Гуйри 2:3, Валерий Бондарь 2:3 (мимо), Флавьен Тэт 3:3, Даниил Сикан 3:3 (перекладина), Вармед Омари 4:3, Ефим Конопля 4:4, Чимуаня Угочукву 4:4 (вратарь), Кевин Келси 4:5