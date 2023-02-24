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Бенефис Трубина на фоне провала Сикана, Ведьмак колдует для Реала. Влог Роберто Моралеса

Лига Европы
(2 голосов)

Днепру-1 лучше сосредоточиться на УПЛ

Бенефис Трубина на фоне провала Сикана, Ведьмак колдует для Реала. Влог Роберто Моралеса

фото - Getty Images

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Роберто Моралес снова с вами! Известный комментатор в своем новом влоге восхищается победой Шахтера над Ренном, констатирует недостаточное качество Днепра-1 для прохода АЕКа, раскрывает секрет успеха Реала на Энфилде, а также кратко анализирует оставшиеся важные матчи еврокубковой недели.

Сегодня в выпуске:

  • 00:17 – Начинаем, конечно, с Шахтера
  • 02:08 – Немного злости в адрес Сикана
  • 02:34 – Бенефис Трубина
  • 03:04 – Новичок Келси порадовал
  • 03:30 – Потеря Степаненко – как его заменил Назарина
  • 04:00 – Днепр-1 – лучше, чем неделю назад, но ожидаемо
  • 05:00 – Лига Чемпионов: фактор Ведьмака в победе Реала
  • 07:07 – Винисиус Жуниор – это космос
  • 07:33 – Проблемы Ливерпуля не только в центре поля
  • 08:22 – Наполи очень симпатичный
  • 09:03 – Порту не стоит хоронить
  • 09:27 – Гвардиола экономит силы
  • 10:06 – МЮ – Барса: Тен Хаг нашел слабое место каталонцев
  • 11:42 – О Суперкубке Южной Америки
  • 12:48 – У Фламенго появился вундеркинд за 200 млн

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В статье: канал UA-Футбол
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