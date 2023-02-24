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Бенефис Трубина на фоне провала Сикана, Ведьмак колдует для Реала. Влог Роберто Моралеса
Днепру-1 лучше сосредоточиться на УПЛ
фото - Getty Images
Роберто Моралес снова с вами! Известный комментатор в своем новом влоге восхищается победой Шахтера над Ренном, констатирует недостаточное качество Днепра-1 для прохода АЕКа, раскрывает секрет успеха Реала на Энфилде, а также кратко анализирует оставшиеся важные матчи еврокубковой недели.
Сегодня в выпуске:
- 00:17 – Начинаем, конечно, с Шахтера
- 02:08 – Немного злости в адрес Сикана
- 02:34 – Бенефис Трубина
- 03:04 – Новичок Келси порадовал
- 03:30 – Потеря Степаненко – как его заменил Назарина
- 04:00 – Днепр-1 – лучше, чем неделю назад, но ожидаемо
- 05:00 – Лига Чемпионов: фактор Ведьмака в победе Реала
- 07:07 – Винисиус Жуниор – это космос
- 07:33 – Проблемы Ливерпуля не только в центре поля
- 08:22 – Наполи очень симпатичный
- 09:03 – Порту не стоит хоронить
- 09:27 – Гвардиола экономит силы
- 10:06 – МЮ – Барса: Тен Хаг нашел слабое место каталонцев
- 11:42 – О Суперкубке Южной Америки
- 12:48 – У Фламенго появился вундеркинд за 200 млн
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