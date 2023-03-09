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Траоре: Фейеноорд много забивает на последних минутах
Легионер "Шахтера" хорошо знает нидерландскую команду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Фейеноордом". Ранее форвард играл в Нидерландах за "Аякс".
"Я пристально слежу за Эредивизи. "Фейеноорд" стал значительно лучше в этом сезоне. У них есть игроки высокого уровня. Некоторые также пришли из "Аякса". Так что я многое о них знаю. Я ни с кем не разговаривал после жеребьевки, но обычно я довольно много общаюсь с Данило и Тимбером, потому что у нас общие агенты. Иногда я также разговариваю с Идрисси.
Думаю, что все знают "Фейеноорд", а их тренер очень хорош. Они сильно провели групповой этап. Они также много забивают на последних минутах в Эредивизи. Это не везение, это признак силы. Мы должны быть внимательны, играть в свой футбол и полностью выкладываться", — сказал Траоре.
Матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится сегодня, 9 марта в Варшаве. Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени. Ответный поединок в Роттердаме пройдет 16 марта.
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