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Он возвращается! Ракицкий открыл счет в матче с Фейеноордом - ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

Ярослав затолкал после углового

Он возвращается! Ракицкий открыл счет в матче с Фейеноордом - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер играет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

Первый тайм был условно равным, а вот во втором уже явное преимущество было за Фейеноордом.

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Тем не менее, горняки, во многом благодаря Трубину, не попустили, а на 78-й минуте и забили сами.

После углового Ракицкий подставил не то спину, не то пятую точку, и мяч по немного странной траектории, но залетел в ворота! 1:0 для горняков!

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (4)
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NoSoyEspanol (Alicante)
10.03.2023 в 00:29
Судячи з голу, поки повернувся частково )))
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0
0
aleks68
09.03.2023 в 23:45
..... жажа привет от ракицкого.удавишься с горя или засунешь себе бутылку от tuborg в ....?
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+1
-1
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scorpius (Ck)
09.03.2023 в 23:53
... в то место, которым Ярик забил
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2023 в 23:57
он спиной забил
0
-1

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