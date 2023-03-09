Он возвращается! Ракицкий открыл счет в матче с Фейеноордом - ВИДЕО

Шахтер играет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

Первый тайм был условно равным, а вот во втором уже явное преимущество было за Фейеноордом.

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Тем не менее, горняки, во многом благодаря Трубину, не попустили, а на 78-й минуте и забили сами.

После углового Ракицкий подставил не то спину, не то пятую точку, и мяч по немного странной траектории, но залетел в ворота! 1:0 для горняков!