Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Он возвращается! Ракицкий открыл счет в матче с Фейеноордом - ВИДЕО
Ярослав затолкал после углового
shakhtar.com
Первый тайм был условно равным, а вот во втором уже явное преимущество было за Фейеноордом.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Тем не менее, горняки, во многом благодаря Трубину, не попустили, а на 78-й минуте и забили сами.
После углового Ракицкий подставил не то спину, не то пятую точку, и мяч по немного странной траектории, но залетел в ворота! 1:0 для горняков!
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Шахтер - Фейеноорд | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы
- Ракицкий, Топалов и Крыськив в старте Шахтера на Фейеноорд
- Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
NoSoyEspanol (Alicante)
10.03.2023 в 00:29
Ответить
0
0
aleks68
09.03.2023 в 23:45
Ответить
+1
-1
scorpius (Ck)
09.03.2023 в 23:53
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2023 в 23:57
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн