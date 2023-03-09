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Шахтер - Фейеноорд 1:1. Гол спиной от Ракицкого победу не принес

Лига Европы
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(1 голосов)

Неплохой результат перед ответной встречей

Шахтер - Фейеноорд 1:1. Гол спиной от Ракицкого победу не принес

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" проделал славный путь в нынешнем еврокубковом сезоне. И несмотря на скепсис многих, этот путь продолжается. Да, где-то коллективу Йовичевича сопутствовала удача, где-то выручала шикарная форма лидеров (осенью - Мудрика, весной - Трубина), однако все это вещи второстепенные. "Шахтер" вынужденно попрощался с легионерами, летом сделал ставку на своих воспитанников и сегодня провел матч 1/8 финала Лиги Европы. Это ли не сказка?

Казалось, что судьба и здесь сопутствовала "горнякам". При всем уважении к "Фейеноорду" и его лидерству в нидерландском первенстве, коллектив Арне Слота - не гранд и даже не участник топ-чемпионата. Таких никогда нельзя недооценивать, но и считать их непреодолимой глыбой так же не стоило. Однако проблемы настигли "горняков" с неожиданной стороны - у команды была беда с кадрами. Сразу три ключевых футболиста обороны (Бондарь, Конопля и Михайличенко) перебрали с желтыми карточками, из-за чего оказались недоступны сегодня. Более того, до самой встрече под вопросом оставалось появление Николая Матвиенко. Его на ноги, благо, поставить смогли, дабы он сыграл в паре с Ракицким в центре обороны. Два левоногих центрбека - риск еще тот, однако нищим не приходится выбирать. К слову, "Фейеноорд" вышел полностью основой, если не считать травму форварда Хименеса на разминке. Его экстренно заменил Данило.

Первый опасный момент в матче удалось создать гостям, после того как в самом начале второго тайма с левого фланга... Так, стоп, давайте соблюдать традиции и начинать с начала. То есть, с первого тайма. Так вот, он был, но в нем ничего интересного не произошло. Голландцы выглядели немного интереснее с мячом, "Шахтер" неплохо смотрелся без него, однако ни первые, ни вторые не наработали на то, чтобы мы отдельно вспоминали первую половину. Она, на удивление многих, получилась весьма пресной.

Так вот, первый опасный момент в матче случился в самом начале второго тайма. "Фейеноорд" разогнался левым флангом, Хартман здорово прострелил вдоль штрафной "горняков", однако Трубин выручил, отбив ногой удар Данило. Прошло буквально минут пять и голландцы снова заставили нервничать украинских болельщиков. На этот раз Джаханбахш получил передачу от Игрисси, после чего решил пробить из-за пределов штрафной - очень близко со штангой. Ну а в качестве десерта "гордость юга" приготовила убойный момент с ударом головой от Данило. Но снова Трубин - отличный прыжок и качественный сейв. Для портфолио самое то.

"Шахтер" уже традиционно для себя в еврокубках особо не лез вперед, ожидая того самого момента, дабы забить. И как это традиционно бывает в нынешнем еврокубковом сезоне, тот самый момент наступил. После углового. Судаков подал на ближнюю штангу с угла поля, после чего Ракицкий сумел в падении переправить мяч в ворота. Поначалу казалось, что центрбек качественно на ближней сыграл головой, но нет, мяч ударился в его спину, после чего по сумасшедшей дуге залетел в ворота голландцев. "Фейеноорд" лишь усилил давление, которое, к слову, не спадало весь второй тайм, и под конец добился своего, сравняв счет. Сыграли замены Арне Слота - Пайшан навесил в штрафную, а вышедший двумя минутами ранее Бульяуде, головой сумел установить окончательный счет - 1:1.

По итогу, "горняки" добыли вполне положительный результат в первом матче, сохранив за собой шансы выйти в 1/4 финала. Да, в Роттердаме будет куда сложнее, однако тогда и основные защитники вернутся, и атака сможет действовать более свободно. В общем, все самое интересное у нас впереди.

ЛЕ, 1/8 финала. Первая игра
9 марта, Варшава, стадион "Войска Польского"
Шахтер - Фейеноорд 1:1
Гол: Ярослав Ракицкий 78 - Эсекиэль Бульяуде 88
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Кевин Келси 62), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив (Невен Джурасек 62), Дмитрий Топалов, Артём Бондаренко (Егор Назарина 90), Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков (Иван Петряк 90), Ярослав Ракицкий
Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Оркун Кекчю, Квилиндсхи Хартман, Маркус Педерсен (Гернот Траунер 58), Данило Перейра да Силва, Алиреза Джаханбахш (Эсекиэль Бульяуде 86), Себастьян Шиманьский (Джавайро Дилросун 73), Лютсхарел Гертрейда, Матс Виффер, Уссама Идрисси (Игор Пайшан 73), Давид Ганцко
Предупреждение: Матс Виффер 70

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (37)
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Comment06 (Украина)
10.03.2023 в 00:33
Очередной валидольный матч со счастливым исходом благодаря чудо-голу восставшего из пепла Ракицкого! В этом евросезоне удача явно в черно- оранжевой футболке! И хотя Фейенорд прилично повозил горняков, чувства обреченности и неизбежности поражения в Роттердаме нет: или Ярик(Траоре,Степаненко,Келси,Сикан) соорудят очередной шедевр, или нидерландцы сами себе забьют, да и основные защитники подтянутся! Удачи Шахтеру!
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+1
0
Геродот (Винница)
10.03.2023 в 00:24
По тому как игра складывалась, ничейка конечно хороший результат. Ведь Фейеноорд всю игру доминировал. А вот в плане ответной игры - нет. Если Йовичевич не найдет возможности усилить атакующий потенциал команды, нам вряд ли там что-то светит. Сегодня кроме курьезного гола Ракицкого Шахтер в атаке ничего не создал, почти всю игру отбивался. Ну и защиту надо укреплять, особенно правый фланг. Тейлор выглядит слабо, его там постоянно обыгрывали, и именно оттуда нам был забит гол. Сам Тейлор в это время ошивался где-то в центре штрафной. В общем, как-то тревожно перед ответкой, но как говорится надежда умирает последней.
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+1
0
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scorpius (Ck)
10.03.2023 в 00:25
Отсутствие Тейлора в ответке неплохо поднимает шансы сыграть лучше
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
10.03.2023 в 00:21
И опять же таки, ну забили вы гол, ну так берегите же это с небес посланное преимущество. Нет блъ.. в самом конце, КАК ВСЕГДА пропускают, ну ёп.. Пропускать в конце это уже визитная карточка Шахтёра, пся крев..
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.03.2023 в 00:20
продам тейлора. недорого.
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2023 в 00:23
A что это ты тут чужим имуществом торгуешь?
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.03.2023 в 00:27
А зубы можно посмотреть?
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
10.03.2023 в 00:18
Центру поля не було в ШД. А так, результат норм
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.03.2023 в 00:16
А ведь как случился гол... Пошли НАКОНЕЦ-ТО (!) в атаку, стали играть вперёд, а не назад и... прострел, угловой и гол. Так, какого же х..я спрашивается ждали до 80 минуты матча?
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+1
-1
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scorpius (Ck)
10.03.2023 в 00:21
Потому что отсутствовал нормальный выход из обороны в атаку, а это важнейший компонент в игре на контрах. Коля был не в своей тарелке, Топалов не защитник, Тейлора уже осенью все обсудили. Бондаренко и Зубков это ужас. Только Рак через длинные пасы выводил, Траоре цеплялся, и всё.
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+2
0
miruk 81 (львів)
10.03.2023 в 00:14
Дуже слабка лава запасних, яка сьогодні була основою. Потрібно підсилюватись. Інакше наступного року в єврокубках нічого робити
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+2
0
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scorpius (Ck)
10.03.2023 в 00:14
В ответке давление будет еще больше от фейе, но зато защита вернется в норм составе. Хз, может и не пройдем, но не безнадежно, как тут некоторые пели после жеребьевки
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+2
0
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2.dc (Николаев)
10.03.2023 в 00:13
Ну, такэ, раз-ноль было бы лучше. Ничё, даже циплят, и тех по осени считают …
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+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.03.2023 в 00:10
Не самый худший результат, держимся.
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+2
-1
alex.belogubko (одесса)
10.03.2023 в 00:01
много сил отдали с Металлистом 1925-а на Фейеноорд не хватило сил --клоуны ваше место с такой игрой только дворовой УПЛ --почти 80 минут отбивались -доходили до центра поля и пасы назад не одного удара не пробили --повезло кротам --в Голандии такого футбола не будет --нахватают полную торбу
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+1
-5
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Барселиниуc (землянин)
10.03.2023 в 00:05
Да уж, с такой говёной игрой Шахтёру в Голландии будет не очко, а Ж О П А.
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+2
-4
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scorpius (Ck)
10.03.2023 в 00:10
Иди лучше индексацию пенсий обсуждай, "эксперд"))
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+3
0
aleks68
10.03.2023 в 00:13
удавись и не ной.
Ответить
+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.03.2023 в 00:17
Боярышника напьешься?
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.03.2023 в 00:00
Своим очком Рак приносит Шахтёру очко.
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+5
0
aleks68
09.03.2023 в 23:59
удачи в ответном матче.
Ответить
+3
-1
aleks68
10.03.2023 в 00:04
привет от ракицкого жажа.пойди подмойся и сядь на пустую бутылку от пива. ...... ты родился
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2023 в 23:58
кстати, судья 3 или 4 явных толчка в спину "прозябал"!
Ответить
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
10.03.2023 в 00:02
это судьи не с УПЛ --привыкайте
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.03.2023 в 00:06
это судьи, которые с трёх метров не видят явные фолы
+1
0
aleks68
10.03.2023 в 00:20
прикрой хлебало "эксперд"
+1
0
Romerik (YNWA)
09.03.2023 в 23:57
Не матч а ср*ка, не гол а ср*ка Ну нічого, нормально. Могли з таким тиском і складом програти. В відповіді буде повний склад, можна грати
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+3
-1
Number13 (Мариуполь)
09.03.2023 в 23:56
Браво Шахтёру за очередной топ матч в еврокубках! И какой же позор кривбасу за антиукрианскую позицицию...
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0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2023 в 23:55
толя - герой матча
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+2
0
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scorpius (Ck)
09.03.2023 в 23:56
И Ярика ж.опа
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2023 в 23:58
та спиной он забил
+1
-1
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scorpius (Ck)
09.03.2023 в 23:59
та знаю, в динамике просто было эстетично))
0
-1
Djibouti (Djibouti)
09.03.2023 в 23:55
Після гол «жупою» трішки почали в захисті не до працьовувати, але й 1:1 гарний результат
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0
-1
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scorpius (Ck)
09.03.2023 в 23:55
Жаль, что пропустили. Хотя, с такой экспериментальной защитой, то хорошо что только один.
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+1
0
Footballers (Умань)
09.03.2023 в 23:55
Гол рєзінової попи врятував від поразки
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+1
-3
aleks68
09.03.2023 в 23:54
обидно.не дотерпели.с таким составом тоже неплохо
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+2
-3
aleks68
09.03.2023 в 23:57
харьковский придурок минусуй до поноса.
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+1
-1

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