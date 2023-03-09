Шахтер - Фейеноорд 1:1. Гол спиной от Ракицкого победу не принес

"Шахтер" проделал славный путь в нынешнем еврокубковом сезоне. И несмотря на скепсис многих, этот путь продолжается. Да, где-то коллективу Йовичевича сопутствовала удача, где-то выручала шикарная форма лидеров (осенью - Мудрика, весной - Трубина), однако все это вещи второстепенные. "Шахтер" вынужденно попрощался с легионерами, летом сделал ставку на своих воспитанников и сегодня провел матч 1/8 финала Лиги Европы. Это ли не сказка?

Казалось, что судьба и здесь сопутствовала "горнякам". При всем уважении к "Фейеноорду" и его лидерству в нидерландском первенстве, коллектив Арне Слота - не гранд и даже не участник топ-чемпионата. Таких никогда нельзя недооценивать, но и считать их непреодолимой глыбой так же не стоило. Однако проблемы настигли "горняков" с неожиданной стороны - у команды была беда с кадрами. Сразу три ключевых футболиста обороны (Бондарь, Конопля и Михайличенко) перебрали с желтыми карточками, из-за чего оказались недоступны сегодня. Более того, до самой встрече под вопросом оставалось появление Николая Матвиенко. Его на ноги, благо, поставить смогли, дабы он сыграл в паре с Ракицким в центре обороны. Два левоногих центрбека - риск еще тот, однако нищим не приходится выбирать. К слову, "Фейеноорд" вышел полностью основой, если не считать травму форварда Хименеса на разминке. Его экстренно заменил Данило.

Первый опасный момент в матче удалось создать гостям, после того как в самом начале второго тайма с левого фланга... Так, стоп, давайте соблюдать традиции и начинать с начала. То есть, с первого тайма. Так вот, он был, но в нем ничего интересного не произошло. Голландцы выглядели немного интереснее с мячом, "Шахтер" неплохо смотрелся без него, однако ни первые, ни вторые не наработали на то, чтобы мы отдельно вспоминали первую половину. Она, на удивление многих, получилась весьма пресной.

Так вот, первый опасный момент в матче случился в самом начале второго тайма. "Фейеноорд" разогнался левым флангом, Хартман здорово прострелил вдоль штрафной "горняков", однако Трубин выручил, отбив ногой удар Данило. Прошло буквально минут пять и голландцы снова заставили нервничать украинских болельщиков. На этот раз Джаханбахш получил передачу от Игрисси, после чего решил пробить из-за пределов штрафной - очень близко со штангой. Ну а в качестве десерта "гордость юга" приготовила убойный момент с ударом головой от Данило. Но снова Трубин - отличный прыжок и качественный сейв. Для портфолио самое то.

"Шахтер" уже традиционно для себя в еврокубках особо не лез вперед, ожидая того самого момента, дабы забить. И как это традиционно бывает в нынешнем еврокубковом сезоне, тот самый момент наступил. После углового. Судаков подал на ближнюю штангу с угла поля, после чего Ракицкий сумел в падении переправить мяч в ворота. Поначалу казалось, что центрбек качественно на ближней сыграл головой, но нет, мяч ударился в его спину, после чего по сумасшедшей дуге залетел в ворота голландцев. "Фейеноорд" лишь усилил давление, которое, к слову, не спадало весь второй тайм, и под конец добился своего, сравняв счет. Сыграли замены Арне Слота - Пайшан навесил в штрафную, а вышедший двумя минутами ранее Бульяуде, головой сумел установить окончательный счет - 1:1.

По итогу, "горняки" добыли вполне положительный результат в первом матче, сохранив за собой шансы выйти в 1/4 финала. Да, в Роттердаме будет куда сложнее, однако тогда и основные защитники вернутся, и атака сможет действовать более свободно. В общем, все самое интересное у нас впереди.

ЛЕ, 1/8 финала. Первая игра

9 марта, Варшава, стадион "Войска Польского"

Шахтер - Фейеноорд 1:1

Гол: Ярослав Ракицкий 78 - Эсекиэль Бульяуде 88

Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Кевин Келси 62), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив (Невен Джурасек 62), Дмитрий Топалов, Артём Бондаренко (Егор Назарина 90), Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков (Иван Петряк 90), Ярослав Ракицкий

Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Оркун Кекчю, Квилиндсхи Хартман, Маркус Педерсен (Гернот Траунер 58), Данило Перейра да Силва, Алиреза Джаханбахш (Эсекиэль Бульяуде 86), Себастьян Шиманьский (Джавайро Дилросун 73), Лютсхарел Гертрейда, Матс Виффер, Уссама Идрисси (Игор Пайшан 73), Давид Ганцко

Предупреждение: Матс Виффер 70