Лига Европы
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Что поможет Шахтеру пройти Фейеноорд, Дамоклов меч над Барселоной. Влог Роберто Моралеса
И, конечно, о Лиге Чемпионов
Роберто Моралес в четверг комментировал матч Шахтера с Фейеноордом, а теперь анализирует, чего именно горнякам не хватило, чтобы сыграть лучше. В очередном выпуске своего влога на канале UA-Футбол известный комментатор заявляет, что команда Йовичевича может пройти в 1/4 финала Лиги Европы, а еще разбирает матчи Лиги Чемпионов на этой неделе и рассказывает о важных новостях из Испании, где Барселоне грозит серьезное наказание.
В этом выпуске
- 00:24 – Шахтер отскочил – в чем проблемы?
- 02:28 – Можно ли обыграть Фейеноорд в Роттердаме?
- 03:53 – Лига Чемпионов: начинаем с Милана
- 04:27 – Конте портит атмосферу в Тоттенхэме
- 05:03 – ПСЖ удивил – со знаком минус
- 06:24 – У Поттера начало что-то выходить? А как же Мудрик?
- 08:37 – Яремчук и Брюгге: «там все мертвые»
- 10:18 – Дело Негрейро: Барселона ходит по лезвию
- 12:03 – О возможном парадоксе Севильи
- 13:33 – Как Атлетико работает на перспективу
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
10.03.2023 в 15:21
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-1
aleks68
10.03.2023 в 15:28
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-1
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