Что поможет Шахтеру пройти Фейеноорд, Дамоклов меч над Барселоной. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес в четверг комментировал матч Шахтера с Фейеноордом, а теперь анализирует, чего именно горнякам не хватило, чтобы сыграть лучше. В очередном выпуске своего влога на канале UA-Футбол известный комментатор заявляет, что команда Йовичевича может пройти в 1/4 финала Лиги Европы, а еще разбирает матчи Лиги Чемпионов на этой неделе и рассказывает о важных новостях из Испании, где Барселоне грозит серьезное наказание.

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