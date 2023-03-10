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Что поможет Шахтеру пройти Фейеноорд, Дамоклов меч над Барселоной. Влог Роберто Моралеса

Лига Европы
(2 голосов)

И, конечно, о Лиге Чемпионов

Что поможет Шахтеру пройти Фейеноорд, Дамоклов меч над Барселоной. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Роберто Моралес в четверг комментировал матч Шахтера с Фейеноордом, а теперь анализирует, чего именно горнякам не хватило, чтобы сыграть лучше. В очередном выпуске своего влога на канале UA-Футбол известный комментатор заявляет, что команда Йовичевича может пройти в 1/4 финала Лиги Европы, а еще разбирает матчи Лиги Чемпионов на этой неделе и рассказывает о важных новостях из Испании, где Барселоне грозит серьезное наказание.

В этом выпуске

  • 00:24 – Шахтер отскочил – в чем проблемы?
  • 02:28 – Можно ли обыграть Фейеноорд в Роттердаме?
  • 03:53 – Лига Чемпионов: начинаем с Милана
  • 04:27 – Конте портит атмосферу в Тоттенхэме
  • 05:03 – ПСЖ удивил – со знаком минус
  • 06:24 – У Поттера начало что-то выходить? А как же Мудрик?
  • 08:37 – Яремчук и Брюгге: «там все мертвые»
  • 10:18 – Дело Негрейро: Барселона ходит по лезвию
  • 12:03 – О возможном парадоксе Севильи
  • 13:33 – Как Атлетико работает на перспективу

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В статье: Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
10.03.2023 в 15:21
Нічого не допоможе. Можна не слухати.
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0
-1
aleks68
10.03.2023 в 15:28
поживём увидим
Ответить
0
-1

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