ЛЕ. Реал Сосьедад– Рома: смотреть онлайн, пярмая видео трансляция матча

"Рома" приедет в гости к "Сосьедаду" удерживать победные 2:0 из домашнего матча. Нет сомнений, что именно Моуриньо может заставить команду не пропустить, чтобы сохранить приемлемый результат. Испанцы тоже не так просты и бросят все силы в атаку, чтобы выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. 1/8 финала

16 марта. Начало в 22:00

"Реал Сосьедад" - "Рома"

Трансляция – MEGOGO