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ЛЕ. Реал Сосьедад– Рома: смотреть онлайн, пярмая видео трансляция матча
Римлянам нужно просто удержать победу
Фото: https://twitter.com/OfficialASRoma
"Рома" приедет в гости к "Сосьедаду" удерживать победные 2:0 из домашнего матча. Нет сомнений, что именно Моуриньо может заставить команду не пропустить, чтобы сохранить приемлемый результат. Испанцы тоже не так просты и бросят все силы в атаку, чтобы выйти в 1/4 финала Лиги Европы.
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Лига Европы. 1/8 финала
16 марта. Начало в 22:00
"Реал Сосьедад" - "Рома"
Трансляция – MEGOGO
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