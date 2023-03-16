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ЛЕ. Реал Сосьедад– Рома: смотреть онлайн, пярмая видео трансляция матча

Лига Европы
(1 голосов)

Римлянам нужно просто удержать победу

ЛЕ. Реал Сосьедад– Рома: смотреть онлайн, пярмая видео трансляция матча

Фото: https://twitter.com/OfficialASRoma

Новина українською

"Рома" приедет в гости к "Сосьедаду" удерживать победные 2:0 из домашнего матча. Нет сомнений, что именно Моуриньо может заставить команду не пропустить, чтобы сохранить приемлемый результат. Испанцы тоже не так просты и бросят все силы в атаку, чтобы выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

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Лига Европы. 1/8 финала
16 марта. Начало в 22:00
"Реал Сосьедад" - "Рома"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Рома (Рим) смотреть онлайн
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